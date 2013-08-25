重温稿-美国股市：收高，微软宣布执行长将退休后股价攀升

* 微软宣布执行长鲍尔墨将退休后股价攀升

* 新屋销售数据疲弱，地产股下滑

* 道指升0.3%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数升0.5%

路透纽约8月23日 - 美国股市周五连涨第二日，由微软跳涨领升，在上日Nasdaq市场因技术问题暂停交易几个小时后，今日交易顺畅。周五美股成交量较低。

微软 宣布公司执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)将于12个月内在选定继任者后退休，该股创下逾四年最大单日百分比升幅，劲扬7.3%，报34.77美元，对三大股指上涨居功至伟。

“今日头条新闻就是微软执行长将退休，除此之外，风平浪静，”Palisade Capital Management投资长Dan Veru表示。

道琼工业指数 上涨46.77点，或0.31%，至15,010.51点；标准普尔500指数 攀升6.54点，或0.39%，至1,663.50点。Nasdaq指数 上涨19.085点，或0.52%，至3,657.792点。

交易保持清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约49亿股，低于年内迄今日成交均值约63亿股。

今日成交量仅略高于周四的44亿股，当日受技术问题影响，Nasdaq市场暂停交易约三个小时。

周五，Nasdaq OMX 执行长Robert Greifeld表示，交易所已经解决了导致交易暂停的技术问题，但不能保证未来不再出现故障。Nasdaq股价上扬1.2%，报30.83美元。

周五上涨扶助标普500指数和Nasdaq指数结束两周连跌，但道指则连跌第三周。本周，道指跌0.5%，标普500指数升0.5%，Nasdaq指数上涨1.5%。

美国商务部周五公布，7月新屋销售年率为39.4万户，此为2012年10月来最低，预估为49.0万户，6月修正后为45.5万户(前值为49.7万户)。

数据令地产股承压，PulteGroup 收低1.6%，Toll Brothers 大跌3.9%，费城地产股指数 跌1.6%。

青少年服装零售商Aeropostale Inc 预计第三季巨亏，该股暴跌20.2%，报8.76美元。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为2:1，Nasdaq市场则为13:11。(完)