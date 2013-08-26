美国股市：收低，此前美国国务卿抨击叙利亚使用化学武器

* 美国国务卿克里表示各国必须支持追究叙利亚使用化学武器的责任

* J.C. Penney股价下滑，此前路透报导Ackman出售所有持股

* Amgen, Onyx宣布104亿美元交易后股价上扬

* 道指和标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数持稳

路透纽约8月26日 - 美国股市周一在清淡交投中下跌，此前美国国务卿克里称叙利亚使用化学武器是“不可否认的”。

克里对叙利亚问题发表了措辞强硬的讲话后，市场应声在最后一个小时转至平盘以下。股市在盘中多数时间处于平盘上方，因美国7月耐久财订单大跌，缓和了投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将缩减刺激计划的担忧。

“股市由升转跌可能是对国务卿克里的讲话作出了反应。此间局势有升级迹象，地缘政治忧虑升温。”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示。

克里周一表示，上周化学武器袭击造成巨大伤亡的证据是“无法否认的”，并指责叙利亚政府试图掩盖，暗示美国正接近可能作出军事打击回应。

美股盘后，J.C. Penney 重挫逾2%，因路透报导，该零售商的最大单一股东-对冲基金经理人William Ackman正出售持股。

熟悉交易的消息人士表示，管理110亿美元资产的Ackman的Pershing Square Capital Management正提出出售约3,910万股J.C. Penney股份，花旗集团为簿记行。J.C. Penney也发布了监管机构备案。

道琼工业指数 收跌64.05点，或0.43%，至14,946.46点；标准普尔500指数 下滑6.72点，或0.4%，至1,656.78点。Nasdaq指数 小跌0.22点，或0.01%，至3,657.57点。

在标普500指数和Nasdaq 100指数 成份股中，Amgen Inc 涨幅居前，此前该公司达成协议，以约104亿美元收购癌症药物生产商Onyx Pharmaceuticals Inc ，收购价较6月提出的有所上调。

Onyx大涨5.6%，报123.49美元，Amgen跳升7.7%，报113.75美元。

稍早，美国公布数据显示，7月耐久财订单下滑7.3%，降幅为近一年最大，其衡量企业资本财计划支出的指标也重挫，给美国第三季初经济成长投下阴影。

交易保持清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约40亿股，低于年内迄今日成交均值约63.1亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,241和1,763家，Nasdaq市场则为1,135和1,361家。(完)