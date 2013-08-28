美国股市：小幅反弹，因能源股受叙利亚紧张局势推动上涨

* 雪佛龙及艾克森美孚提振道指，因油价在供应忧虑下走强

* 英国寻求联合国批准对叙利亚总统阿萨德采取军事行动

* 美国7月成屋待完销售下降，房屋建筑类股下跌

* 道指和标普500指数均上升0.3%，标普500指数涨0.4%

路透纽约8月28日 - 美国股市周三上涨，得益于油价跳涨带动能源股上扬，因美国及其盟国接近叙利亚采取军事行动。

成交清淡，上日标普500指数跌至两个月低位。

周三美股扳回部份跌幅，受助于交易商买入能源股。市场对中东原油供应受扰的担忧推高油价，带动能源股上涨。

能源股 大涨1.8%，为标普500指数中表现最好的板块。雪佛龙 劲升2.5%，报121.81美元，而艾克森美孚 急升2.3%，报88.84美元。两者对道指和标普500指数提供最大的助力。

布兰特原油 上升1.4%，美国原油期货 涨0.4%，且在过去五日累计上涨5.3%，因投资人担忧任何军事行动可能都造成原油供应问题。原油盘中一度触及2011年5月来的最高位。

“如果你希望对冲中东的不确定性，就选择能源股，”Northern Trust Global Investments首席投资策略师Jim McDonald说。

英国寻求联合国安全理事会批准对叙利亚阿萨德政府采取军事行动，因后者被指针对平民发动毒气袭击。美国官员表示多国联合攻击可能持续数日。

CBOE波动率指数 下跌2.4%，尽管本周仍上升超过17%。

道琼工业指数 上升48.38点，或0.33%，至14,824.51点；标准普尔500指数 攀升4.48点，或0.27%，至1,634.96点。Nasdaq指数 上涨14.83点，或0.41%，至3,593.35点。

尽管今日上涨，但标普500指数未能收在100日移动均线上方，该指数盘中部份时间在该移动均线上方交投。周二标普500指数收在100日移动均线以下，为6月24日来首次，被视为短期动能走弱的迹象。

在纽约证交所交易的公司股票中约53%收高，在Nasdaq市场交易的公司股票中大约56%收涨。

成交清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为41.9亿股，低于今年迄今日成交均值约63.1亿股。

美国7月成屋待完成销售连续第二个月下降，且跌幅大于预期。

“这显示抵押贷款利率上升令楼市能动有所减弱。这令人有些失望，”Northern Trust的McDonald说。

PulteGroup 下挫1.3%，报15.38美元。D.R. Horton 下跌1.3%，报17.77美元。费城房屋指数 下滑0.3%。

尽管能源股涨势提振大盘，但油价上涨对航空股带来负面影响。NYSE Arca航空公司指数 跌0.8%，延续上日下跌3.9%的颓势。全美航空集团(US Airways Group) 下滑0.8%，报15.34美元。

Williams-Sonoma 公布的第二季业绩优于预期。公司业绩在股市收市前意外发布。Williams-Sonoma股价劲跌4.2%，至56.97美元。

矿业设备制造商Joy Global 大跌4.7%，报48.89美元，此前公司公布的第三季获利下降，且表示订单减少。(完)