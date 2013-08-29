美国股市：道琼工业指数收升0.11%，Nasdaq指数上涨0.75%

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透纽约8月29日 - 美国股市周四收升，因数据直指美国经济增长较预期强劲，但围绕叙利亚的地缘政治不确定性限制股市升幅。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 上升16.44点，或0.11%，至14,840.95点；标准普尔500指数 攀升3.21点，或0.2%，至1,638.17点。Nasdaq指数 上涨26.95点，或0.75%，至3,620.30点。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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