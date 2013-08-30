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市场报道 | 2013年 8月 30日 星期五 21:44 BJT

美国股市：受疲软数据拖累平开，尽管对叙利亚动武的忧虑略有减弱

路透纽约8月30日 - 美国股市周五开盘几无变动，西方对叙利亚采取军事打击的可能性似有所下降，而甫公布的7月个人所得数据却较为疲软。

道琼工业指数 盘初升1.49点或0.01%报14,842.44点。标准普尔500指数 下降1.69点，或0.10%，报1,639.86点。Nasdaq指数 上涨0.37点或0.01%报3,620.67点。(完)
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