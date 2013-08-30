美国股市：受疲软数据拖累平开，尽管对叙利亚动武的忧虑略有减弱

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透纽约8月30日 - 美国股市周五开盘几无变动，西方对叙利亚采取军事打击的可能性似有所下降，而甫公布的7月个人所得数据却较为疲软。
道琼工业指数 盘初升1.49点或0.01%报14,842.44点。标准普尔500指数 下降1.69点，或0.10%，报1,639.86点。Nasdaq指数 上涨0.37点或0.01%报3,620.67点。(完)
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。