重温稿-美国股市：收低，标普500指数录得2012年5月来最大月度跌幅

* 可能对叙利亚军事打击的前景不明朗，市场交投清淡

* 在劳工节长周末前投资人不愿大举押注

* 道指跌0.2%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.8%

路透纽约8月30日 - 美国股市周五缩量下跌，标普500指数录得2012年5月来最大月度跌幅，因在叙利亚问题尚不明朗之前，投资者不愿在长周末前大举押注。

午后市场走势反复，股指在平盘水准和大跌之间挣扎，因美国国务卿克里表示，叙利亚政府对平民使用化学武器，因此需要对此实施有限的军事回击。

稍后，美国总统奥巴马表示，尚未对叙利亚的军事回击作出最终决定。

“投资人对前景不明朗感到不安，”Pioneer Investment Management投资组合经理人John Carey表示，“由于在劳工节假期前的不明朗因素，我们看到投资人退缩。”

标普500指数在8月大跌3.1%，本周跌1.8%，为过去四周内第三周下滑。

CBOT波动性指数 升2.2%，本周升幅达到22%。在长周末假期前，市场交投清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为39.9亿股，低于今年迄今日成交均值约63.1亿股。

“我倾向认为市场走软是买入的机会，除了一些全球危机。”帮助管理约2,000亿美元资产的Carey表示，“叙利亚本身并不是危机因素，但如果采取军事行动，就可能有回击。”军事行动“向来都是很有风险的。”

道琼工业指数 收跌30.64点，或0.21%，至14,810.31点；标准普尔500指数 收挫5.20点，或0.32%，至1,632.97点.Nasdaq指数 下跌30.44点，或0.84%，至3,589.87点。

本周，道指收跌1.3%，连跌四周。Nasdaq指数下跌1.9%。本月，道指下跌4.4%，Nasdaq指数回落1%。道指30家成份股中仅有微软 本月收高。

在纽约证交所交易的公司股票中约70%收低，在Nasdaq市场交易的公司股票则约73%收低。

电玩企业在Nasdaq市场领跌，艺电 重挫3.4%，报26.64美元，Activision Blizzard 下挫2.6%，报16.32美元。

美国公布的个人支出和通胀数据疲弱，显示经济疲软，继续令投资人猜测美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时才会开始缩减刺激措施。

美国商务部周五公布，美国7月个人所得较前月增加0.1%，美国7月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%。

今日公布的其他数据显示，8月美国中西部制造业活动加快，供应管理协会(ISM)8月芝加哥采购经理人指数(PMI)为53.0(预估为53.0)。

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示，美国8月消费者信心指数终值为82.1(路透调查预估为80.5)，初值为80.0。

Salesforce.com Inc 上调2014会计年度销售预估，此前公布的营收和盈利均优于预期，该股猛涨12.6%，报49.13美元，为表现最好的标普500指数成份股。(完)