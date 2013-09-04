美国股市：收高，汽车股和科技股领涨

* 汽车股上涨，8月汽车销售为2007年11月来表现最佳

* Ciena受财测带动跳升，晶片股走强

* 道指升0.7%，标普500指数大涨0.8%，Nasdaq指数上扬1%

路透纽约9月4日 - 美国股市周三连升第二日，因美国可能对叙利亚采取的军事行动的规模预计有限，且美国汽车销售强劲带动投资人对美国经济的信心。

美国参议院外交关系委员会批准授权政府对叙利亚动武的决议后，为参议院可能在下周进行的全体投票扫清了障碍。

奥巴马政府正寻求国会支持，以惩罚叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)政府被指控对平民使用化学武器的行径。市场对紧张局势可能在中东蔓延感到不安。

福特 和通用汽车 今日表现为年内最佳，因美国8月汽车销售增长为近六年最快。福特跳升3.5%，报16.91美元，通用汽车大涨5%，报35.85美元。

汽车销售“是另一个强劲的宏观数据，可能为今日走势提供了理据。”O’Neil Securities纽约证交所场内分支主管Ken Polcari表示。

尽管仍在讨论叙利亚问题，Polcari表示，他预计国会将批准有限的行动，“这样总统和国家都不会难堪。”

Polcari还表示，标普500指数将继续在1,625-1,660点区间交投，直到有新的重大消息突破，可能是对叙利亚动武，或者是周五的就业报告。

对叙利亚情势的担忧减轻从油市走势中也可以看出来，美国原油期货 跌1.2%，布兰特原油期货 收低0.6%。

道琼工业指数 收高96.91点，或0.65%，报14,930.87点；标准普尔500指数 收高13.31点，或0.81%，至1,653.08点；Nasdaq指数 上扬36.43点，或1.01%，至3,649.04点。

本周迄今，标普500指数上扬1.2%，上周主要因对叙利亚局势的担忧而下滑1.8%。

由于全球动态随机存取记忆体(DRAM)晶片供应已经紧张，在报导称全球第二大DRAM晶片生产商Hynix在中国的工厂起火后，美光 和SanDisk 股价上涨。Hynix表示，火情没有殃及关键设备。美光收高5.3%，报14.75美元，SanDisk大涨3.3%，报57.14美元。

E*Trade Financial 表示，美国银行监管机构已经批准该公司使用其银行分支资本作更广泛公司用途的申请后，该股跳升8%，报15.71美元的逾两年高位，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。

网络设备生产商Ciena Corp 激升13.8%，报23.54美元，此前该公司预计目前的季度营收强劲。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量略高于60亿股，略低于今年迄今日成交均值约63亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为5:2，Nasdaq市场的涨跌股之比不到2:1。(完)