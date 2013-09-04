美国股市：收高，汽车股和科技股领涨

中港个股：中煤能源预计第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 汽车股上涨，8月汽车销售为2007年11月来表现最佳
* Ciena受财测带动跳升，晶片股走强
* 道指升0.7%，标普500指数大涨0.8%，Nasdaq指数上扬1%
路透纽约9月4日 - 美国股市周三连升第二日，因美国可能对叙利亚采取的军事行动的规模预计有限，且美国汽车销售强劲带动投资人对美国经济的信心。
美国参议院外交关系委员会批准授权政府对叙利亚动武的决议后，为参议院可能在下周进行的全体投票扫清了障碍。
奥巴马政府正寻求国会支持，以惩罚叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)政府被指控对平民使用化学武器的行径。市场对紧张局势可能在中东蔓延感到不安。
福特 和通用汽车 今日表现为年内最佳，因美国8月汽车销售增长为近六年最快。福特跳升3.5%，报16.91美元，通用汽车大涨5%，报35.85美元。
汽车销售“是另一个强劲的宏观数据，可能为今日走势提供了理据。”O’Neil Securities纽约证交所场内分支主管Ken Polcari表示。
尽管仍在讨论叙利亚问题，Polcari表示，他预计国会将批准有限的行动，“这样总统和国家都不会难堪。”
Polcari还表示，标普500指数将继续在1,625-1,660点区间交投，直到有新的重大消息突破，可能是对叙利亚动武，或者是周五的就业报告。
对叙利亚情势的担忧减轻从油市走势中也可以看出来，美国原油期货 跌1.2%，布兰特原油期货 收低0.6%。
道琼工业指数 收高96.91点，或0.65%，报14,930.87点；标准普尔500指数 收高13.31点，或0.81%，至1,653.08点；Nasdaq指数 上扬36.43点，或1.01%，至3,649.04点。
本周迄今，标普500指数上扬1.2%，上周主要因对叙利亚局势的担忧而下滑1.8%。
由于全球动态随机存取记忆体(DRAM)晶片供应已经紧张，在报导称全球第二大DRAM晶片生产商Hynix在中国的工厂起火后，美光 和SanDisk 股价上涨。Hynix表示，火情没有殃及关键设备。美光收高5.3%，报14.75美元，SanDisk大涨3.3%，报57.14美元。
E*Trade Financial 表示，美国银行监管机构已经批准该公司使用其银行分支资本作更广泛公司用途的申请后，该股跳升8%，报15.71美元的逾两年高位，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。
网络设备生产商Ciena Corp 激升13.8%，报23.54美元，此前该公司预计目前的季度营收强劲。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量略高于60亿股，略低于今年迄今日成交均值约63亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为5:2，Nasdaq市场的涨跌股之比不到2:1。(完)
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。