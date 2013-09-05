美国股市：受强劲数据带动小涨，但谨慎情绪限制涨幅

* 上周初请失业金人数减少，ISM非制造业指数超预期

* 市场聚焦非农就业报告，预计美联储即将缩减购债

* Costco销售胜预期，股价上扬

* 道指持平，标普500指数小涨0.12%，Nasdaq指数升0.27%

路透纽约9月5日 - 美国股市周四小幅收高，连升第三日，因强劲的经济数据显示美国经济状况不断改善，但市场的谨慎情绪限制股市涨幅，投资人静待周五公布的非农就业报告，以及该数据对美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激计划的影响。

市场继续消化美国牵头对叙利亚动武的可能性，而美国总统奥巴马在俄罗斯20国集团(G20)峰会上面临的不要采取军事行动的压力不断增加。

美国数据显示，8月服务业以近八年最快速度成长，而上周初请失业金人数降至近五年最低，这些数据巩固了美联储可能早至本月就开始放缓购债的观点。

在美国可能空袭叙利亚以及经济潜在力道可能促使美联储缩减刺激措施的大背景下，股市显示出韧性，Baker Avenue Asset Management投资长King Lip表示。

他指出，美联储逐步减少资产购买规模的可能性“比过去任何时候都要大”，周五的就业报告对该决定至关重要。

道琼工业指数 收高6.61点，或0.04%，报14,937.48点；标准普尔500指数 收高2点，或0.12%，至1,655.08点.Nasdaq指数 上扬9.74点，或0.27%，至3,658.79点。

强劲的经济数据以及对美联储缩减购债的预期引发债市卖压，美股收盘后，指标10年期公债收益率 触及3%，为2011年7月来首见。分析师表示，近期公债遭抛售的局面可能持续。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示，美国8月民间就业岗位增加17.6万个，接近分析师的预期。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为32.3万人(预估为33.0万人)；一周续请失业金人数为295.1万人(预估为298.0万人)。

工业和建筑用品供应商Fastenal Co 公布8月净销售跳升，且客户增加，该股大涨6%，报48.60美元，为涨幅最大的标普500指数成份股。

许多美国零售商公布8月销售较预期强劲，零售股走强。Costco Wholesale Corp 公布同店销售优于预期，带动该股大涨2.8%，报114.62美元。摩根士丹利零售股指数 升0.6%。

购并消息方面，Kaydon Corp 猛涨23%，报35.55美元，此前瑞典SKF 同意以12.5亿美元收购该公司。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约53亿股，低于今年迄今日成交均值约62.6亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,413和1,578，Nasdaq市场的涨跌股之比约为3:2。(完)