重温稿-美国股市：在逊于预期的就业数据公布后持稳，叙利亚忧虑引发谨慎情绪

* 8月非农就业报告不及预期，失业率下滑

* 美联储乔治赞成将购债规模降至每月约700亿美元

* 地缘政治忧虑打压市场，聚焦叙利亚局势

* 道指跌0.1%，标普500指数微升0.01%，Nasdaq指数微涨0.03%

路透纽约9月6日 - 美国股市周五收盘几无变动，日内交投震荡，因美国就业数据逊于预期，且仍忧虑西方对叙利亚可能采取军事行动。

美国公布8月非农就业岗位增加约16.9万，低于市场预期的18万，且7月数据被大幅下修。8月失业率则降至7.3%，为2008年12月来最低，但下降主要反映有工作或正寻找工作的适龄美国人人数减少。

许多分析师表示，尽管就业报告疲弱，美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会调整放缓量化宽松政策的计划。目前美联储每月购买850亿美元债券。

根据路透调查，大多数美国一级市场交易商都预计美联储将在不到两周后的货币政策会议上宣布将减少购债。

传统鹰派-堪萨斯联储银行总裁乔治表示，将每月购债规模降至700亿美元可能是“向货币政策正常化迈出的合适一步”。乔治在今年的货币政策会议上都要求缩减购债。

缩减每月购债规模约150亿美元符合目前的市场预期，之前几个月市场预期的规模更大。

Wedbush Equity Management LLC董事总经理Stephen Massocca表示，“缩减购债的规模可能没有6月最初谈及的那么多，但仍会有一些。”

“他们希望撤走量化宽松政策，他们希望开始转为观望。重要的是点明量化宽松政策是真正差的经济才需要的。目前不是这样。”

道琼工业指数 收跌14.98点，或0.10%，报14,922.50点；标准普尔500指数 收高0.09点，或0.01%，至1,655.17点；Nasdaq指数 上涨1.23点，或0.03%，至3,660.01点。

本周，道指升0.8%，结束四周连跌。标普500指数上涨1.4%，Nasdaq指数上升2%。

三大股指今日开高，之后转跌，在回升前，标普500指数一度下挫近0.9%。但在交易的最后一个小时，股市又再度缩减涨幅。

投资人仍在揣摩美国为首对叙利亚动武的可能性。

俄罗斯总统普京周五明确表示，俄罗斯不希望牵扯到对叙利亚的战事中，并暗示如果叙利亚遭到外部军事干预，俄罗斯将继续向叙利亚提供支持。

美国总统奥巴马表示，20国集团(G20)多数领导人同意叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)应对向平民使用化武负责，但G20成员国对未经联合国授权向叙利亚动武是否合适有不同意见。

受叙利亚情势影响，能源价格波动较大。投资人担心中东发生军事行动将令油价供应受阻。美国原油期货 在过去两周大涨近4%，周五结算价升2%，报每桶110.53美元。

American Tower Corp 劲扬4.6%，报71.91美元，此前该公司同意以48亿美元收购Global Tower Partners。

E*Trade Financial 跳升4.6%，报16.26美元，此前高盛将该股评级由“中性”上调至“买入”。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约58.4亿股，低于今年迄今日成交均值约62.5亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,691和1,242，Nasdaq市场的涨跌股家数分别为1,210:1,298。(完)