美国股市：道指和标普500指数延续近期跌势，连跌第四日

* 华盛顿有关预算的角力预计将引发市场波动性

* 应用材料股价上扬，因购并Tokyo Electron

* Facebook领涨Nasdaq指数，因报告称可能获准进入中国

* 道指跌0.4%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数升0.1%

路透纽约9月24日 - 美国股市周二涨跌互见，道指和标普500指数下跌，延续近期跌势至第四日，因忧虑美国政府可能停运，令投资人更为谨慎。

尽管在上周美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定维持目前购债计划不变后，对美联储缩减刺激政策的意向仍有不确定性，但目前市场焦点部分已经转向国会。

威胁将阻止向美国政府注资议案通过的茶党支持的参议员遭遇包括参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在内的主要参议院共和党人的反对。

美股标普500指数这波跌势是上月来最长，自上周三美联储宣布政策决定带动上扬1.2%后，该指数每个交易日都收低。

Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示，在没有经济数据为市场升势提供支撑的情况下，我们要等到一些宏观事件才行。

银行股连续第二日在标普500指数成份股中领跌，摩根大通 重挫2.2%，报50.32美元，富国 跌1.4%，报41.73美元。一联邦法官拒绝了富国申请政府撤销对该行欺诈诉讼的请求。

道琼工业指数 收低66.79点，或0.43%，至15,334.59点；标准普尔500指数 收跌4.42点，或0.26%，至1,697.42点。Nasdaq指数 收涨2.97点，或0.08%，至3,768.25点。

Facebook 上扬2.7%，报48.45美元，力保Nasdaq指数不失。南华早报报道，未来在上海自贸区将可浏览Facebook、Twitter以及其他在中国被屏蔽的网站。 花旗上调富国评级至“买入”。

在华盛顿，参议院共和党领袖拒绝同茶党为盟，并未消除政府关门的可能性。

迹象仍显示最后一刻的匆忙摊牌将决定是否美国政府下周还能维持运作。共和党希望取消对奥巴马总统医保法案的注资。

尽管市场许多人士预计政府最终停运也将是短暂的，不会对市场有深度影响，但预计市场还是会波动。

有关担忧盖过了今日的经济数据。周二公布的一份备受关注的调查报告显示，7月美国独栋屋价格上涨，但涨速略有放慢。不过同比增幅为七年多来最高。美国经济谘商会公布，9月美国消费者信心指数为79.7，为5月以来最低，8月消费者信心指数被上修为81.8，前值公布为81.5。

但地产股上涨，业绩提振美国第三大地产商Lennar 升4.3%，报36.01美元。KB Home 也在公布业绩后上扬4.3%，报17.76美元。

PHLX地产股指数 攀升1.5%。

其他上涨个股中，晶片生产商应用材料 跳升9.1%，报17.45美元，此前该公司和日本Tokyo Electron Ltd 宣布达成全股票合并交易，合并后公司总市值达到290亿美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为60亿股，低于年内日成交均值的63亿股。

由于盘中多数时间股市上涨，市场上涨股家数超过下跌股，纽约证交所和Nasdaq市场上涨股和下跌股家数比都约为1.2:1。(完)