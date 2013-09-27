美国股市：收低，因美国政府可能停运

* 国会将在周末继续磋商以望及时通过议案

* 奥巴马称他将不会同意推迟执行医保法案

* J.C. Penney公布售股定价后，股价暴跌

* Nike劲升，上日公布的业绩强劲

* 道指跌0.5%，标普500指数下滑0.4%，Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约9月27日 - 美国股市周五下跌，标普500指数和道指录得四周来首周下跌，因国会民主党及共和党就通过避免未来几日政府关门的预算议案达成一致上有困难。

本周，标普500指数下滑1.1%，较9月18日创下的纪录高位低大约2%，当时美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持刺激计划不变。

国会议员免美国政府部份机构在10月1日停运的时间所剩无几。众议院共和党议员希望利用支出法案阻止新医保法案的实施，这是保守茶党期望实现的目标。

参议院周五通过让美国政府在9月30日后继续运作的紧急支出议案。该议案现在须得到由共和党控制的众议院批准，预期议案在众议院将受到阻挠。众议院将在很少于周六或周日举行的会议上为议案进行投票。

“我认为投资人目前正在考虑如果政府停运将对消费者信心，企业营收和获利带来什么样的影响，”D.A. Davidson & Co首席市场策略师Fred Dickson说。

标普500指数10大类股中有八种收低，由材料股领跌。标普材料类指数 下滑1.2%。

道琼工业指数 收低70.06点，或0.46%，至15,258.24点；标准普尔500指数 收跌6.92点，或0.41%，至1,691.75点。Nasdaq指数 收低5.83点，或0.15%，至3,781.59点。

本周，道指跌1.3%，Nasdaq指数上涨0.2%。

在美股收市前，总统奥巴马促请众议院共和党议员在不停止向奥巴马医保计划提供资金或附带其他任何条件的情况下，避免政府关闭。

奥巴马称，他将不会同意推迟或停止向医保改革法案注资，并表示参议院稍早采取了负责任的行动以维持政府运营。

J.C.Penney 股价暴跌13.1%，报9.05美元，是百份比跌幅最大的标普500指数成份股，此前公司称，将公开发售8,400万股普通股，定价为每股9.65美元。

在上涨的个股中，Nike Inc 跳涨4.7%，报73.64美元，对道指的提振最大，上日该公司公布优于预期的季度获利。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，"有相当高的机率"美联储可能在10月或12月开始缩减刺激政策，也可能推迟到2014年。美联储在开始缩减刺激政策之前，需要看到确信的经济前景；第三季GDP数据可能“有所帮助”。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在接受路透专访时表示，美联储应尽“一切努力”提振就业。

美国商务部周五公布，美国8月个人支出较前月增加0.3%(预估为增加0.3%)。美国8月个人所得较前月增涨0.4%(预估为增涨0.4%)。 而汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数则创4月以来最低。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为55亿股，低于年内日成交均值的约63亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为1:2，Nasdaq市场约为1:1.6。(完)