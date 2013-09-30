美国股市：收跌，因政府停运大限逼近

* 参议院拒绝众议院通过的预算议案；政府停运的可能性增加

* 三大股指9月劲扬

* 能源和国防类股受创，医疗股表现出众

* 道指收跌0.8%，标普500指数收跌0.6%，Nasdaq指数回落0.3%

路透纽约9月30日 - 美国股市周一收低，距离避免美国政府关闭的午夜限期仅剩几个小时。但三大股指在9月录得强劲的月度涨幅。

股市全面走低，跌势在尾盘加速，但指标标普500指数本月仍收涨3%，本季度上扬4.7%。Nasdaq指数本季度跳升逾10%，为2012年首季以来最大季度涨幅。

政府注资议案将于周一午夜到期，美国参议院民主党拒绝了共和党提出的推迟一年执行奥巴马医保计划，以此作为通过在周一过后为政府注资的临时议案的条件。

政府关门对多数资产有着广泛的影响。如果迅速达成协议，市场可能反弹，但长时间停运可能殃及经济和消费者信心。尽管仍可能在周一午夜财政年度结束前达成协议，但市场认为可能性不大。

但对于民主共和两党的政治角力最终会以最后一刻达成协而收场的情况，市场人士是见惯不怪，他们对政府会长时间停运持怀疑态度。不过，CBOE波动性指数 周一升7.4%，报16.6。

“股市没有急挫10%或15%是因为人们说，‘这样的场面已经不是第一次出现’，”HighTower Advisors的董事总经理Jordan Waxman表示。

道琼工业指数 收低128.57点，或0.84%，至15,129.67点；标准普尔500指数 收跌10.20点，或0.6%，至1,681.55点。Nasdaq指数 收低10.12点，或0.27%，至3,771.48点。

本月，道指攀升2.2%，标普500指数上涨3%，NASDAQ指数升5.1%。

本季，道指上升1.5%，标普500指数上扬4.7%。NASDAQ指数劲涨10.8%，涨幅为去年首季来最大。

下跌股中，能源股 下跌0.8%，跟随美国油价跌势，因政府可能停运引发对需求的担忧。艾克森美孚 收跌1%，报86.04美元。Occidental Petroleum 收挫1%，报93.54美元。

国防股也走低，因政府关门最可能导致新订单减少。洛克希德马丁 回落1.3%，报127.55美元。Alliant Techsystems Inc 收跌0.7%，报97.56美元。PHLX国防股指数 回落0.8%。

部分医疗保健股表现强于大盘。其中，St. Jude Medical 急升2.4%，报53.64美元。Edwards Life 上扬1.2%，报69.63美元。Boston Scientific Corp 上涨1.9%，报11.74美元。

部分市场人士认为，股市回调是买入良机，基于过往政府停运后的股市表现，且因市场大跌的可能性较低。

从历史上来看，当类似情况出现时，美国股市没有出现大跌。根据SentimenTrader.com的总裁Jason Goepfert提供的数据，在1995年12月15日至1996年1月6日美国联邦政府停运期间，标普500指数小涨0.1%。政府还在1995年11月13-19日关闭，期间该指标指数上扬了1.3%。

如果停运，多达100万的政府雇员可能被迫休假，劳工部将推迟发布备受关注的月度非农就业报告。该计划原定在周五公布。

美银美林的分析师Savita Subramanian在一份给客户的报告中称，政治角力导致股市回调超过10%是一个“低概率事件”，且“鉴于估值、人气和基本面仍然利好，我们将该事件视为买入的机会。”

标普表示，只要围绕美国上调债务上限的争论持续的时间不长，就不会导致该国平等被调降，这也扶助缓解了市场忧虑。2011年，类似的政治紧张局势导致美国丧失了AAA评级。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为63.3亿股，年内日成交均值的约63亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,204和1,796，Nasdaq市场为双诶1,165和1,393。(完)