美国股市: 道琼工业指数收高0.41%，Nasdaq指数上升1.23%

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
路透纽约10月1日 - 美国股市周二上涨，因看似投资人相信，美国部分政府机构17年来首次关门不会持续很长时间。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高62.03点，或0.41%，至15,191.70点；标准普尔500指数 收升13.45点，或0.8%，至1,695.00点。Nasdaq指数 收高46.50点，或1.23%，至3,817.98点。(完)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。