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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 04:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.41%，Nasdaq指数上升1.23%

路透纽约10月1日 - 美国股市周二上涨，因看似投资人相信，美国部分政府机构17年来首次关门不会持续很长时间。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高62.03点，或0.41%，至15,191.70点；标准普尔500指数 收升13.45点，或0.8%，至1,695.00点。Nasdaq指数 收高46.50点，或1.23%，至3,817.98点。(完)
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