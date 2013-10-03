美国股市：收跌，政府停运进入第三天

* 纽约时报报导称，众议院议长贝纳暗示债务上限有灵活性

* 标普500指数收在50日移动均线之下

* 美国国会大厦因开枪事件一度被封锁

* 道指和标普500指数下跌0.9%，Nasdaq指数回落1.1%

路透纽约10月3日 - 美国股市周四连续第二日下跌，因投资者担忧预算僵局还未打破，国会又要上演更为关键的预算上限之争。

国会中的民主和共和两党在通过紧急拨款议案方面僵持不下，这导致美国部分政府机构连续第三天停运，且仍无迹象显示双方在寻求解决方案方面取得进展。

纽约时报报导称，众议院议长贝纳告诉同僚，他不会让美国债务违约。报导发表后，股市削减跌幅。

贝纳的发言人称，议长一直以来都表示，美国不会违约。

“我们一天天逼近债务上限的事实的确令人担忧，”嘉信理财活跃交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示。

“尽管在政府停运期间股市跌幅并不很大，但在2011年夏季债务上限被上调前，股市暴跌了约17%。”

CBOE波动性指数VIX 一度跳升至18.71，为6月底以来最高水平。2011年第三季，该指数攀升160%，至42.96，而标普500指数暴跌14%，录得2008年以来的最大季度跌幅。

财政部曾表示，美国将在10月17日前触及债务上限。如果无法就上调举债上限达成一致，美国可能违约。

今日稍早，美国总统奥巴马敦促共和党人“停止这场闹剧”，无条件投票通过拨款议案。

道琼工业指数 收低136.66点，或0.90%，至14,996.48点；标准普尔500指数 下跌15.21点，或0.90%，至1,678.66点。Nasdaq指数 收低40.68点，或1.07%，至3,774.34点。标准普尔500指数的50日移动均线位于1,679.84。

过去11个交易日中，标普500指数有九日走低。各大板块中，公用事业股 和工业股 跌幅居前，分别回落1.2%和1.1%。

美国股市在尾盘的交易中一度扩大跌幅，因美国国会大厦外发生开枪事件，但很快反弹。标普500指数 收在50日移动均线之下，这通常被视为卖出的技术水准。

在发生开枪事件后，国会大厦一度被封锁。众议院和参议院当时正在开会。

经济消息方面，供应管理协会表示，9月服务业指数跌至54.4，8月触及近八年高位。

Tesla Motors Co 股价重挫4.2%，报173.31美元，之前一个汽车博客贴出了一张该公司生产的S型电动轿车发生车祸后起火的照片。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国政府部分停运将损及第四季经济成长，目前的财政僵局证明美联储未在9月会议上缩减购债规模的决定是正确的。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为61亿股，低于年内迄今的日成交均值约63亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为1:4，Nasdaq市场则为约1:3。(完)