美国股市：华盛顿有望达成协议的迹象刺激股市劲升

* 共和党提出暂时上调美国举债上限的计划

* 道指劲升320点，标普500指数创下1月2日来最大单日百分比升幅

* CBOE波动性指数重挫至接近政府关门前水准

* 上周美国初请失业金人数升至六个月高位，但有利趋势持续

* 道指和标普500指数收高2.2%，Nasdaq指数劲升2.3%

路透纽约10月10日 - 美国股市周四大涨，主要股指创下逾九个月来最大单日涨幅，因迹象显示至少暂时上调美国举债上限的磋商有所进展。

今日大涨令标普500指数离三周前创下的纪录收盘高位仅差不到2%，交易商目前关注周五开始热络的业绩期表现，明日摩根大通和富国将公布业绩。

众议院共和党领导人终于有所行动，欲打破协商的僵局，提出没有附近条件的上调举债上限议案。此举对共和党而言是重大转变，之前共和党一直试图要求民主党在支出和医改法案上做出让步。

共和党的提议将把美国违约的威胁从10月17日推迟到11月中或11月底。但联邦政府可能仍将部分关门。

“这为讨论和磋商打开了大门，之前双方只是在相互指责，”OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis表示。

“我们不清楚是否六周后还是没有进展，但至少这为达成持久的协议创造了可能性，”他称。

CBOE波动性指数 急挫15.9%，报16.48，接近9月底美国政府关门前的水准。

道琼工业指数 收高323.09点，或2.18%，至15,126.07点；标准普尔500指数 收涨36.16点，或2.18%，至1,692.56点；Nasdaq指数 收高82.971点，或2.26%，至3,760.747点。

标普500指数创下1月2日来最大单日百分比升幅，当时政客也是达成了协议，避免美国跌落财政悬崖，造成股市大幅反弹。

在联邦政府部分关门期间所能公布的为数不多的数据中，上周初请失业金人数触及六个月高位，因处理了电脑问题相关的积压申请以及美国政府部分关门开始殃及一些非联邦雇员。

今年大涨的科技股在连跌数日后反弹，Facebook 劲升4.9%，报49.05，百思买 急升7.5%，Netflix 收高5.4%。这些今年表现最好的标普500指数成份股在市场近期跌势中也是最大的拖累。

Citrix Systems Inc 预计季度业绩不及分析师预期，该股暴跌11.9%，报58.75美元。

标普500指数成份股中有约98%上涨，纽约证交所上涨股和下跌股比超过6:1，Nasdaq市场则为5.3:1。(完)