美国股市：道指和标普500指数收在纪录新高，艾克森美孚领升道指

* 艾克森美孚领升道指，因巴菲特买入该股

* J.C. Penney和联邦快递上涨，因对冲基金披露在这些公司的持股量

* 道指和标普500指数连续第六周攀升

* 道指升0.5%，标普500指数涨0.4%，Nasdaq指数升0.3%

路透纽约11月15日 - 美国股市道指和标普500指数周五触及新高，连续第六周攀升，因投资人继续从美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦的讲话中寻求指引，叶伦称现在撤走宽松政策为时过早。

艾克森美孚带领道指上涨。该股上扬2.2%，报95.27美元，上日伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)披露在艾克森美孚增加持有价值34.5亿美元的股票。以市值计算，艾克森美孚是美国第二大上市公司，仅次于苹果。

道指和标普500指数均连续第四日攀升，标普500指数收位低于1,800点关口不足2点，因投资人对股市将继续处于高位充满信心。

“我认为，投资人普遍预期股市在今年余下时间将继续上升，”Commonwealth Financial首席投资长Brad McMillan说。

“零售投资人开始回到股市，我认为这提供了相当大的支持。”

年底基金经理为了要反映该基金表现良好，会依据指标买入，这可能扶助提振股市。

“我认为股市将缓慢上升，”Palisade Capital Management首席投资长Dan Veru说，他补充说，唯一“令股市离开这轨迹的是一些突如其来的外在宏观因素。”

道琼工业指数 收高85.48点，或0.54%，至15,961.70点；标准普尔500指数 收涨7.56点，或0.42%，至1,798.18点；Nasdaq指数 收升13.23点，或0.33%，至3,985.97点。

本周，道指升1.3%，标普500指数上涨1.6%，Nasdaq指数升1.7%。

一系列大型对冲基金披露入股业务挣扎中的百货店J.C. Penney Co ，提振该股劲升3.9%，报9.03美元。

联邦快递 上扬1.6%，报138.65美元，此前该公司递交给监管机构的文件显示，Daniel Loeb旗下的Third Point LLC，索罗斯的Soros Fund Management LLC和John Paulson的Paulson & Co均持有联邦快递股权。

全球最大的游戏出版商艺电(Electronic Arts) 大跌7.3%，报24.06美元。亿万富翁Leon Cooperman拥有的Omega Advisors给监管机构的文件周四披露，它卖出在艺电的75万股股票。

云计算和顾问服务公司InterCloud Systems Inc 公布季度营收猛增五倍，至1,620万美元后，股价暴涨271%，报9.46美元。

美国纽约联邦储备银行公布，美国纽约联邦储备银行11月制造业指数为负2.21，预估为正5.00。