美国股市：道指和标普500指数收在纪录新高，艾克森美孚领升道指

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
* 艾克森美孚领升道指，因巴菲特买入该股
* J.C. Penney和联邦快递上涨，因对冲基金披露在这些公司的持股量
* 道指和标普500指数连续第六周攀升
* 道指升0.5%，标普500指数涨0.4%，Nasdaq指数升0.3%
路透纽约11月15日 - 美国股市道指和标普500指数周五触及新高，连续第六周攀升，因投资人继续从美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦的讲话中寻求指引，叶伦称现在撤走宽松政策为时过早。
艾克森美孚带领道指上涨。该股上扬2.2%，报95.27美元，上日伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)披露在艾克森美孚增加持有价值34.5亿美元的股票。以市值计算，艾克森美孚是美国第二大上市公司，仅次于苹果。
道指和标普500指数均连续第四日攀升，标普500指数收位低于1,800点关口不足2点，因投资人对股市将继续处于高位充满信心。
“我认为，投资人普遍预期股市在今年余下时间将继续上升，”Commonwealth Financial首席投资长Brad McMillan说。
“零售投资人开始回到股市，我认为这提供了相当大的支持。”
年底基金经理为了要反映该基金表现良好，会依据指标买入，这可能扶助提振股市。
“我认为股市将缓慢上升，”Palisade Capital Management首席投资长Dan Veru说，他补充说，唯一“令股市离开这轨迹的是一些突如其来的外在宏观因素。”
道琼工业指数 收高85.48点，或0.54%，至15,961.70点；标准普尔500指数 收涨7.56点，或0.42%，至1,798.18点；Nasdaq指数 收升13.23点，或0.33%，至3,985.97点。
本周，道指升1.3%，标普500指数上涨1.6%，Nasdaq指数升1.7%。
一系列大型对冲基金披露入股业务挣扎中的百货店J.C. Penney Co ，提振该股劲升3.9%，报9.03美元。
联邦快递 上扬1.6%，报138.65美元，此前该公司递交给监管机构的文件显示，Daniel Loeb旗下的Third Point LLC，索罗斯的Soros Fund Management LLC和John Paulson的Paulson & Co均持有联邦快递股权。
全球最大的游戏出版商艺电(Electronic Arts) 大跌7.3%，报24.06美元。亿万富翁Leon Cooperman拥有的Omega Advisors给监管机构的文件周四披露，它卖出在艺电的75万股股票。
云计算和顾问服务公司InterCloud Systems Inc 公布季度营收猛增五倍，至1,620万美元后，股价暴涨271%，报9.46美元。
美国纽约联邦储备银行公布，美国纽约联邦储备银行11月制造业指数为负2.21，预估为正5.00。
美联储公布数据显示，美国10月工业生产较前月下降0.1%(预估为增长0.2%)，9月修正后为增长0.7%(前值为增长0.6%)。10月产能利用率为78.1%(预估为78.3%)，9月确认后为78.3%。10月制造业产出较前月增长0.3%(预估为增长0.3%)，9月确认后为增长0.1%；制造业产能利用率为76.2%，9月为76.1%。 (完)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)