美国股市：标普500指数首次收在1,800点之上，保健股领涨

* 道指和标普500指数连涨第七周

* Biogen和Gilead带领保健类股上扬，受助于欧洲消息

* 道指收涨0.3%，标普500指数攀升0.5%，Nasdaq指数收升0.6%

路透纽约11月22日 - 美国股市道指周五上涨，标普500指数首次收在1,800点之上，医疗保健股领涨。

道指收在16,000点之上，再创纪录新高。

道指和标普500指数本周均连涨第七周，今年的表现十分强劲。道指和标普500指数在12月到来前录得七周连涨，自1950年以来，12月一直是两大指数一年内表现最好的一个月。

“我们建议客户买入，搭上年底前的这波上涨行情，”Hightower的董事总经理兼合伙人Drew Nordlicht表示。

Nasdaq生物科技股分项指数 跳升3%，受助于Biogen Idec 大涨。

Biogen放量暴涨13.2%，报285.62美元，之前该公司的多发性硬化症药物Tecfidera获得欧洲监管当局授予的为期10年期的排他性保护。

“应该买入保健股。这是热点板块。投资者买入保健股、工业股和非必需消费品类股。这是战术投资者关注的领域，资金流源源不断地流向这些板块，”U.S. Global Investors Inc的主管交易员Michael Matousek表示。

欧洲监管机构还建议批准Gilead Sciences 治疗丙型肝炎的新药上市。消息推动该股急升3.7%，报74.27美元。

标普500指数保健分项指数 年内迄今跳升37.5%，是今年标普500指数中表现最佳的板块。

对于那些在标普500指数今年上扬26.5%的升势中受惠的投资者而言，这样的走势为他们在市场最终开始修正前减持头寸提供了机会。

CBOE波动性指数 回落3.2%，收报12.86。

在波动性较低，且期权价格低廉的情况下，“你可以趁机缩减股市的头寸，取而代之以衍生品头寸。这样，如果市场回落，你的衍生品头寸的损失将远远低于不减持股票头寸而造成的损失，”Matousek表示。

道琼工业指数 收高54.78点，或0.34%，至16,064.77点；标准普尔500指数 收涨8.91点，或0.5%，至1,804.76点；Nasdaq指数 收升22.50点，或0.57%，至3,991.65点。

本周，道指涨0.6%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数涨0.1%。本周为道指和标普500指数第七周连涨。

亚特兰大联储总裁洛克哈特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示，联储将在12月会议上讨论缩减购债规模。他还表示，货币政策将在一段时间内保持在非常宽松的水平。

“在购债计划执行的过程中，每月850亿美元的资金不断流入投资者手中，其中部分资金进入了金融市场，包括股市，”D.A. Davidson & Co.的首席市场策略师Fred Dickson表示。