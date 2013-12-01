重温稿-美国股市：Nasdaq指数收在13年高位，三大指数连涨第三个月

* 道指、标普500指数和Nasdaq指数连涨第三个月

* 美国股市在美东时间下午1点提前休市，成交清淡

* 零售股备受关注，因购物季在周四拉开帷幕

* 道指和标普500指数下跌0.1%，Nasdaq指数上扬0.4%

路透纽约11月29日 - 美国股市道指和标普500指数周五在假期后市场清淡交投中基本收平，但科技股扶助推升Nasdaq指数至13年高位。

Nasdaq受科技股提振，苹果 攀升1.9%，报556.07美元。微软 收高1.4%，报38.13美元。亚马逊 上扬1.8%，报393.62美元。

“看似投资者板块轮动至规模较大的蓝筹股，尤其是大型科技股。中小型股票表现略微滞后并不会令我们感到意外，”Schaeffer's Investment Research的高级技术策略师Ryan Detrick表示。

但由于标普500指数和道指均连涨八周，投资者可能对增加新头寸态度谨慎。

“我们预计且建议客户，如果其在股市的资金配置已超出其战略配置，那么就在目前的水平获利了结，”Wells Fargo Private Bank股市研究和策略部主管Paul Mangus表示。

今日成交清淡，根据BATS提供的交易所数据，美国股市所有交易平台的成交总量为略高于20亿股，因在周四感恩节假期后，很多美国投资者仍然离场。美国股市今日提前三小时在美东时间下午1点结束交易。

道琼工业指数 收低10.92点，或0.07%，至16,086.41点；标准普尔500指数 收跌1.42点，或0.08%，至1,805.81点；Nasdaq指数 上升15.14点，或0.37%，至4,059.89点。

本周，道指涨0.1%，标普500指数升幅低于0.1%，Nasdaq指数上涨1.7%。

本月，道指上涨3.5%，标普500指数上扬2.8%，Nasdaq指数攀升3.6%。

零售股备受关注，因一年一度的假日销售季在周四拉开帷幕。今年很多店铺在感恩节这一天开门营业，为有史以来首见，但商家不得不寻求大幅折扣来吸引顾客，而消费者在购物时也十分谨慎。

标普500指数零售分项指数 上扬0.3%。在交投最活跃的零售股中。Target Corp 下跌0.8%，报63.93美元，百思买 跳涨2.4%，报40.55美元。J.C. Penney Co 上扬1.1%，报10.19美元。

在医疗保健板块中，CVS Caremark Corp 收涨0.3%，报66.96美元，周三有消息称，CVS将斥资21亿美元收购输液服务供应商Coram LLC。此项交易将提振CVS的药品福利管理业务。(完)