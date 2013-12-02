美国股市：收低，矿业股跟随贵金属价格一起下跌

* 制造业和建筑支出数据直指经济成长

* Forest Labs大涨，3M在评级遭下调后下滑

* 道指跌0.5%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.4%

路透纽约12月2日 - 美国股市周一收低，因投资人在股市连涨八周后没有找到进一步推高股市的新理由，矿业股跟随贵金属价格一起下跌。

盘中多数时间，美股主要股指在平盘附近游走，因一些令人鼓舞的经济数据限制了稍早的跌势，但在交易日最后一个小时转跌。

近几周，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将维持刺激措施，股市上扬。标普500指数连升八周，为2003年11月至2004年1月连升九周以来最长升势，该指数今年迄今升幅近27%。道指和标普500指数今年屡创新高。

“我们预计不会有大幅度回落，但鉴于股市已经涨了这么多，且没有真正的刺激因素，我们不会全力投入股市，”Oakworth Capital Bank财富管理部门董事总经理John Norris表示。

美国供应管理协会(ISM)公布，11月制造业活动增速为2011年4月来最快，制造业的招聘速度也在加快。另外，美国10月建筑支出增加0.8%，为2009年5月来最高。

矿业股跟随贵金属价格下挫，金价 大跌2.6%，银价 重挫4.2%。

Hecla Mining Co 大跌6.1%，报2.77美元，Silvercorp Metals 收低5.1%，报2.41美元，Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 跌1.2%，报34.26美元。

道琼工业指数 收低77.64点，或0.48%，至16,008.77点；标准普尔500指数 收跌4.91点，或0.27%，至1,800.90；Nasdaq指数 下跌14.63点，或0.36%，至4,045.26点。

道指成份股3M Co 跌4.4%，报127.68美元，此前摩根士丹利将该股评级由“中性”下调至“减持”。

上涨个股方面，Forest Laboratories Inc 跳升9.8%，报56.32美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股，此前该公司表示，计划从默克 购买一精神分裂症新药的专利权，且在2016会计年度削减年度运营成本5亿美元。

随着假日消费季的展开，零售股受到关注。根据一业内组织调查，大打折扣促销令美国零售商感恩节周末销售受损，消费者今年期内支出较去年同期减少约3%。

标普零售股指数 跌0.7%。

纽约证交所和Nasdaq市场约七成股票收低。(完)