美国股市：道指和标普500指数连跌第三日，零售股承压

* 11月汽车销售数据公布后汽车股走低，但Tesla逆市上扬

* 亚马逊股价回落，节日销售备受关注

* 百胜集团走低，该公司称11月中国肯德基销售持平

* 道指回落0.6%，标普500指数下挫0.3%，Nasdaq收跌0.2%

路透纽约12月3日 - 美国股市周二普跌，道指和标普500指数连跌第三日，从纪录高位回落，因节日购物季销售疲弱的迹象促使投资者获利了结。

零售和非必需消费品类股跌幅居前。亚马逊 急挫2%，至384.66美元，为对标普500指数拖累最大的个股之一。标普零售分项指数 下跌0.8%，因节日购物季开局不振。

由于商家较往年提前开始推出网上折扣，预计导致美国“网购星期一”的销售受损。不过，数据公司comScore预计，美国星期一的在线销售达20亿美元，为该公司开始编制此项信息以来最高。

“零售销售表现好坏不一，尽管我怀疑，节日购物季结束时，总体销售情况将会十分强劲，但在过去数周获得良好回报后，目前投资者在寻找卖出的理由，”摩根资产管理部门的全球市场策略师Joseph Tanious表示。

近期股市大涨，标普500指数连涨八周，且连创纪录新高。该指数年内迄今累积攀升25.9%。

道琼工业指数 收低94.15点，或0.59%，至15,914.62点；标准普尔500指数 收跌5.75点，或0.32%，至1,795.15点；Nasdaq指数 下跌8.06点，或0.2%，至4,037.20点。

尽管11月汽车销售强于预期，但标普非必需消费品分项指数 下跌0.9%。福特 急跌2.9%，报16.56美元。通用汽车 挫2.5%，报38.14美元。分析师表示，汽车股走低是因市场担忧，被抑制的需求将不再支撑2014年之后的销售增长步伐。

Tesla Motors 逆势上扬，跳涨16.5%，报144.70美元，成交放量，之前摩根士丹利将该股列入“首选股”行列。Tesla周一表示，德国汽车监管机构称，在对该公司生产的汽车在美国和墨西哥起火进行调查后，“没有采取进一步行动”的计划。

投资者臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较部分市场人士预期的时间提前开始缩减刺激规模。

周一公布的强于预期的制造业和建筑支出数据强化了美联储可能较预期提前开始缩减刺激规模的观点。

很多分析师仍预计，美联储将在3月行动，但投资者将密切关注本周五出炉的就业数据，从中寻找可能影响美联储对经济看法的趋势。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯在接受采访时指出，预计美联储将在2014年某个时候结束刺激计划，如果明年12月联储仍在购债，他将很失望。

公司消息方面，百胜集团 急跌2.7%，报75.61美元，之前该公司表示，尽管推广大获成功，但在华开业一年以上的肯德基餐厅11月销售持平。该公司预计，2014年每股盈利将恢复增长。

苹果 大涨2.7%，报566.32美元，之前瑞银将该股评级上调至“买入”。 根据BATS exchange提供的数据，美国所有股票交易平台的总成交量约为52.8亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为2:3，Nasdaq市场则为约5:8。(完)