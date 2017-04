重温稿-美国股市：受强劲就业数据推动跳涨，然道指和标普500指数本周收跌

* 道指和标普500指数结束五日连跌和八周连涨之势

* 非农就业报告超预期,失业率触及五年低位

* 英特尔股价攀升,因花旗将其评级上调至“买入”

* 道指收涨1.3%,标普500指数攀升1.1%,Nasdaq指数上扬0.7%

路透纽约12月6日 - 美国股市周五跳升,道指和标普500指数结束五日连跌,因强劲的就业数据使投资者对美国经济正在改善充满信心。

标普500指数录得近一个月来表现最佳的一日,所有10大板块全面劲扬。

纽约证交所和Nasdaq市场约三分之二的股票收涨。

道指和标普500指数本周收盘小跌,结束八周连涨。

美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加20.3万个,预期为增加18万,失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。

近期公布的数据喜忧参半,就业和消费者支出数据强劲,但楼市和企业支出数据不振。

“数据显示经济持续复苏,加之消费者的消费意愿看似有所反弹,这是市场感到乐观的重要原因,”Allianz Global Investors的投资组合策略部主管Kristina Hooper表示。

市场人士曾预计,美联储将在明年3月宣布开始缩减购债。美联储曾表示,一旦某些经济指标达到其设定的目标,其中包括失业率降至6.5%之下,将放慢购债进度。

“数据很好,但尚不足以促使美联储立即采取行动,”Hooper说,他帮助管理着4,360亿美元的资产。

道琼工业指数 收涨198.69点,或1.26%,至16,020.20点;标准普尔500指数 收高20.06点,或1.12%,至1,805.09点.Nasdaq指数 上扬29.36点,或0.73%,至4,062.52点。

标普500指数今日升幅为11月8日来最大,道指升幅为10月16日来最大。

标普500指数在连升八周,涨了近7%后,过去五个交易日内下挫1.2%,为9月底来最长跌势。

本周,道指跌0.4%,标普500指数跌0.04%,Nasdaq指数则微升0.07%。

英特尔 在标普500指数成份股中涨幅居前,升2.3%,报24.82美元,此前花旗将该股评级由“中性”上调至“买入”。

百货连锁店J.C. Penney 急挫8.7%,报8.08美元,此前该公司表示收到美国证券交易委员会(SEC)质询函,要求解释公司财务状况。该股今年迄今暴跌近六成。

邦诺(Barnes & Noble) 也披露遭到SEC调查,该股重挫12%,报14.43美元。

今日公布的其他数据显示,10月个人支出增加0.3%,略高于预期。汤森路透/密歇根大学消费者信心指数12月初值跳升至82.5,11月终值为75.1。