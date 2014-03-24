美国股市：在科技股带领下走低，因乌克兰冲突持续

* 乌克兰冲突持续；俄罗斯占领乌海军基地

* Nasdaq指数受重创，因互联网和生物科技类股急跌

* 宝洁大涨扶助限制道指跌幅

* 道指收跌0.2%，标普500指数回落0.5%，Nasdaq指数急挫1.2%

路透纽约3月24日 - 美国股市周一下跌，科技股和生物技术股等部份近期表现最好的板块领跌。

因担忧乌克兰危机可能升级，投资者抛售部分市场近期最青睐的个股。Nasdaq指数稍早跌至50日移动均线之下，显示短期动能转弱。

Netflix Inc 重挫6.7%，收报378.90美元。Facebook Inc 急挫4.7%，报64.10美元。TripAdvisor Inc 收挫3.9%，报97.58美元。这三只股票去年均录得巨大涨幅。

去年大涨66%的Nasdaq生物科技指数 今日回落3%，连跌第四日，期间累计下跌9%。上周五，该指数录得2011年10月以来最大单日跌幅。

“生物科技股过去数月呈抛物线走势，因此，此次回调是不可避免的，”Key Private Bank的高级投资分析师Mark D’Cruz表示。

“很多的买兴来自外部传统生物科技股投资者，这些投资者目前被吓跑了。今年生物科技股必须证明其涨势的合理性，证明其药品能上市。”

乌克兰宣布从克里米亚撤军，基本将该地区拱手让给了俄罗斯军队。后者之前占领了乌克兰在该地区的一个海军基地。尽管美国公司在该地区的敞口不大，但投资者仍然担忧紧张局势升级可能造成的经济后果。

美国总统奥巴马开始与欧洲盟国进行危机磋商，讨论如何应对自冷战结束以来最严重的东西方冲突。之前美国对俄罗斯总统普京的部分政治和商业盟友实施制裁。

道琼工业指数 收跌26.08点，或0.16%，至16,276.69点；标准普尔500指数 下跌9.08点，或0.49%，至1,857.44点；Nasdaq指数 收低50.403点，或1.18%，至4,226.385点。

“标普500指数要升穿1,880点附近的现有高位有困难。该水准代表标普500指数在2009年3月触底后反弹了约180%，投资者应该意识到市场目前面临的阻力，”Ventura Wealth Management的执行副总裁Dan McElwee表示。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,142股和1,924股，Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为673股和1,960股。

CBOE波动性指数 攀升0.6%，报15.09，但仍处于相对较低的水平。

宝洁(宝硷,P&G) 上扬限制道指跌幅，该股攀升1.8%，报79.30美元，结束四日连跌。

周一公布的行业报告显示，美国3月制造业活动放缓，不过增长和招聘速度依然强劲。2月美国制造业活动曾接近四年高点。

“从目前情况来看，美国经济继续增长，即便不是特别强劲，显然也足以让市场感到欣慰，”OppenheimerFunds的首席经济学家Jerry Webman表示。

营养和减肥产品生产商Herbalife Ltd 表示，同意另外三位美国投资大亨伊坎的代表加入公司董事会。该股跳升6.7%，报52.86美元。

如新集团 暴涨18.2%，报88.66美元，成交放量。中国因其违法违规销售产品，并误导国内消费者对该公司处以54万美元罚款，罚款金额低于之前的预期。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有64亿股股票换手，略低于本月迄今日成交均值69亿股。(完)