美国股市：在科技股带领下走低，因乌克兰冲突持续

* 乌克兰冲突持续;俄罗斯占领乌海军基地

* Nasdaq指数受重创,因互联网和生物科技类股急跌

* 宝洁大涨扶助限制道指跌幅

* 道指收跌0.2%,标普500指数回落0.5%,Nasdaq指数急挫1.2%

路透纽约3月24日 - 美国股市周一下跌,科技股和生物技术股等部份近期表现最好的板块领跌。

因担忧乌克兰危机可能升级,投资者抛售部分市场近期最青睐的个股。Nasdaq指数稍早跌至50日移动均线之下,显示短期动能转弱。

Netflix Inc 重挫6.7%,收报378.90美元。Facebook Inc 急挫4.7%,报64.10美元。TripAdvisor Inc 收挫3.9%,报97.58美元。这三只股票去年均录得巨大涨幅。

去年大涨66%的Nasdaq生物科技指数 今日回落3%,连跌第四日,期间累计下跌9%。上周五,该指数录得2011年10月以来最大单日跌幅。

“生物科技股过去数月呈抛物线走势,因此,此次回调是不可避免的,”Key Private Bank的高级投资分析师Mark D’Cruz表示。

“很多的买兴来自外部传统生物科技股投资者,这些投资者目前被吓跑了。今年生物科技股必须证明其涨势的合理性,证明其药品能上市。”

乌克兰宣布从克里米亚撤军,基本将该地区拱手让给了俄罗斯军队。后者之前占领了乌克兰在该地区的一个海军基地。尽管美国公司在该地区的敞口不大,但投资者仍然担忧紧张局势升级可能造成的经济后果。

美国总统奥巴马开始与欧洲盟国进行危机磋商,讨论如何应对自冷战结束以来最严重的东西方冲突。之前美国对俄罗斯总统普京的部分政治和商业盟友实施制裁。

道琼工业指数 收跌26.08点,或0.16%,至16,276.69点;标准普尔500指数 下跌9.08点,或0.49%,至1,857.44点;Nasdaq指数 收低50.403点,或1.18%,至4,226.385点。

“标普500指数要升穿1,880点附近的现有高位有困难。该水准代表标普500指数在2009年3月触底后反弹了约180%,投资者应该意识到市场目前面临的阻力,”Ventura Wealth Management的执行副总裁Dan McElwee表示。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,142股和1,924股,Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为673股和1,960股。

CBOE波动性指数 攀升0.6%,报15.09,但仍处于相对较低的水平。

宝洁(宝硷,P&G) 上扬限制道指跌幅,该股攀升1.8%,报79.30美元,结束四日连跌。

周一公布的行业报告显示,美国3月制造业活动放缓,不过增长和招聘速度依然强劲。2月美国制造业活动曾接近四年高点。

“从目前情况来看,美国经济继续增长,即便不是特别强劲,显然也足以让市场感到欣慰,”OppenheimerFunds的首席经济学家Jerry Webman表示。

营养和减肥产品生产商Herbalife Ltd 表示,同意另外三位美国投资大亨伊坎的代表加入公司董事会。该股跳升6.7%,报52.86美元。

如新集团 暴涨18.2%,报88.66美元,成交放量。中国因其违法违规销售产品,并误导国内消费者对该公司处以54万美元罚款,罚款金额低于之前的预期。

根据BATS Global Markets的数据,美国各证交所约有64亿股股票换手,略低于本月迄今日成交均值69亿股。(完)