美国股市：受银行和科技股拖累走低，标普指数年内迄今基本持平

* 花旗股价重挫，因美联储拒绝该行的资本计划

* 美国第四季GDP终值为成长2.6%，上周初请失业金人口意外减少

* 道指小跌0.03%，标普500指数下跌0.2%，Nasdaq指数回落0.5%

路透纽约3月27日 - 美国股市周四走低，标普500指数抹去年内迄今录得的多数涨幅，银行和科技股领跌。

指标标普500指数本周下跌近1%，年内迄今接近持平，因很多最受市场青睐的个股上行动能枯竭。

“今日下跌的又是科技股和小盘股。虽然跌幅不及本周稍早深，但这些板块的持续颓势表明，随着资金继续撤离股市，投资者变得越发谨慎，”Schaeffer's Investment Research的高级技术策略师Ryan Detrick表示。

花旗 股价重挫，录得2012年11月以来最大单日跌幅，拖累标普500指数走低，因昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)拒绝了该行的资本计划。标普金融分项指数 下跌0.6%，为跌幅最大的板块。

但标普500指数勉力守在1,840点这一近期支撑位之上，因季末将近，基金经理开始进行“粉饰账面”的操作，调整头寸以改善其投资组合的表现。

“市场有很多大举抛售的理由，但看似抛售的意愿并不强烈。显然，因为季末将至，没人愿意让账面变得很难看，”Clearpool Group的首席执行长Peter Kenny表示。

道琼工业指数 收跌4.76点，或0.03%，至16,264.23点；标准普尔500指数 下跌3.52点，或0.19%，至1,849.04点；Nasdaq指数 收低22.346点，或0.54%，至4,151.232点。

收盘时，标普500指数年内迄今仅上涨不到1点。

追踪小盘股表现的罗素2000指数 跌0.4%，报1,151.44点。

花旗 急跌5.4%，报47.45美元，之前美联储拒绝了该行回购64亿美元股票，并上调股息的计划，称花旗在应对可能出现的金融危机方面准备不足。 一位知情人士告诉路透，该行管理层对此始料未及。

美联储还在周三晚些时候拒绝了Zions Bancorp的资本计划。Zions Bancorp 股价周四下跌1.2%，报29.83美元。

大型科技股也走低，其中谷歌 收跌1.6%，报1,114.28美元。微软 回落1.1%，报39.36美元。亚马逊 收挫1.4%，报338.47美元。

数据显示，美国第四季经济成长终值略快于初值，上周初请失业金人口降至近四个月低位。但2月成屋待完成销售触及2011年10月以来最低。

美国和欧盟周三同意准备加大对俄罗斯的经济制裁力度，以对其吞并乌克兰的克里米亚地区做出响应。

尽管西方领导人稍早曾表示，除非俄罗斯采取导致该地区局势进一步动荡的行动，否则暂时不会对俄实施新的制裁。俄罗斯总统普京上周也表示，无意对乌克兰采取进一步行动。尽管如此，投资者仍然担忧俄乌冲突持续可能造成的后果。

对俄经济制裁可能对俄罗斯能源行业和全球能源供应造成影响的担忧扶助推高原油期价，标普能源指数 上扬。艾克森美孚 上扬1.6%，报96.24美元，之前美银美林将该股评级上调至“买入”。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有65亿股股票换手，略低于本月迄今日成交均值69亿股。

纽约证交所涨跌股之比约8:7，Nasdaq市场的比率为约5:8。(完)