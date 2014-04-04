美国股市：动能股大跌，Nasdaq指数创下2月来最大单日跌幅

* 3月就业数据大致符合预期

* E*Trade和Netflix大跌，令标普500指数和Nasdaq指数承压

* 道指收低1%，标普500指数下挫1.3%，Nasdaq指数重挫2.6%

路透纽约4月4日 - 美国股市周五收低，因Netflix和TripAdvisor等动能股连续第二天遭到大举抛售，拖累Nasdaq指数录得2月初来最大单日百分比跌幅。投资人对动能股后市还会跌多少感到不安。

动能股大跌盖过了今日相对强劲的3月就业数据，该数据一度扶助道指和标普500指数盘初创下纪录高位。

今日Nasdaq指数大跌2.6%，周四已下滑了近1%，该指数已较3月5日所创的今年收盘高位低了超过5%。

今日动能股延续近期大跌势头，投资人对此一时摸不着头脑。主要是科技和生物科技股的这些高成长企业动能股引领了去年股市的升势。

“过去几周，高贝它系数、高风险、高回报的这些股票一直跑输标普500，甚至是道指中的大盘股。”Schaeffer's Investment Research高级股票分析师Joe Bell表示。

他称，这并不一定意味着市场将出现较长期的回落，但他指出“短期堪忧。”

标普500指数成份股中百分比跌幅最大的包括一些Nasdaq上市个股：E*Trade Financial 重挫7.8%，报20.43美元，Netflix 跌4.9%，报337.31美元，TripAdvisor 大跌6.1%，报85.69美元。

动能股的市盈率通常高于均值。根据汤森路透数据，TripAdvisor的市盈率为42.5，标普500指数成份股市盈率均值为15.4。

道琼工业指数 收低159.84点，或0.96%，至16,412.71点；标准普尔500指数 收低23.68点，或1.25%，至1,865.09点。

Nasdaq指数 劲跌110.014点，或2.60%，至4,127.726点，为该指数自2月来最大单日百分比跌幅。

本周，道指上升0.6%，标准普尔500指数涨0.4%，Nasdaq指数下跌0.7%。

Nasdaq生物科技股指数 跌4.1%，报2,356.60点，该指数自2月触及历史高位后回落约18%。

盘中稍早，标普500指数创下1,897.28点的历史高位，为本周第三次刷新，而道指也在盘中触及16,631.63点新高。

美国政府的非农就业报告显示，非农就业岗位连续第二个月稳健增长，看来经济正从严冬放缓中复苏。

美国劳工部周五报告，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个，2月为增加19.7万个。失业率仍持稳在6.7%，保持在五年低位附近，预估为6.6%。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有76亿股股票换手，远高于本月迄今日成交均值63亿股。

纽约证交所上涨与下跌股票家数为1,043和1,987，Nasdaq市场则为446和2,217。(完)