美国股市：收低，此前世界银行下调全球经济增长预估

* 众院共和党领袖康托尔初选失利被认为是投资人表现谨慎的一个理由

* 美银下挫，对标普500指数拖累最大

* 世银下调今年全球经济成长预估

* 道指收低0.6%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数小跌0.1%

路透纽约6月11日 - 美国股市周三下跌，道指结束连续四日刷新纪录收盘高位的走势，此前世界银行下调全球经济增长预估。

标普500指数跌0.4%，为5月20日来最大单日百分比跌幅，该指数连跌第二日，之前四日也是连续刷新纪录收盘高位。

市场出现普跌，除能源股外，其他标普500指数板块均收低。

近几日的市场特点是成交量低，波动性小，指数陷于窄幅区间内交投。

世界银行下调经济成长预估，给了投资人出脱一些股票的理由。周二晚，世界银行将今年全球经济成长预估由3.2%下调至2.8%，因美国严寒和乌克兰危机影响。

“市场颇为淡静。投资人唯一关注的消息是全球经济成长预估被小幅下调，”Palisade Capital Management LLC投资长Dan Veru表示。

“我认为这是一些投资人获利了结的一个理由。”

对标普500指数拖累最大的是美国银行 ，该股收挫2.1%，报15.59美元。纽约时报报导称，美国银行和美国司法部就该行抵押贷款投资诉讼和解所进行的协商陷入僵局。

美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)在初选中意外失利，败给了政坛新人茶党候选人后，投资人转趋谨慎。

道琼工业指数 收跌102.04点，或0.60%，至16,843.88点；标准普尔500指数 收低6.90点，或0.35%，至1,943.89点；Nasdaq指数 收跌6.07点，或0.14%，至4,331.93点。

尽管道指和标普500指数从近期升势回落，但费城半导体指数 延续升势，收高0.5%，连涨15个交易日，为该指数创建约20年来最长升势。

美光 大涨5%，报30.99美元，领涨费城半导体指数，此前瑞信将该股目标价由30美元上调至50美元。

CBOE波动性指数 升5.6%，报11.60，但仍远低于20的历史均值。标普500指数14日平均真实波幅(ATR)触及9.71的去年2月来最低，进一步显示市场波动性低。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有52亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.6亿股。(完)