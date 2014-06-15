重温稿-美国股市：受英特尔上调财测带动小涨，但本周收低

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 道指和标普500指数在连升三周后本周下滑
* 英特尔上调财测后上扬
* 伊拉克动荡局势推高油价
* 三大股指涨幅均约0.3%
路透纽约6月13日 - 美国股市周五微幅上涨，受科技产业的利好消息提振，但三大股指本周下跌，因伊拉克局势动荡令投资人不安。
英特尔 为标普500指数涨幅最大的成份股之一，且在Nasdaq市场交投较为活跃。不过，市场整体升幅受限，因投资人密切关注伊拉克战乱，这将油价推升至9月来最高。
分析师担心，商品价格长期高涨可能对经济成长构成拖累，特别是在股指接近纪录高位的情况下。
美国总统奥巴马周五表示，需要几天的时间决定美国如何帮助伊拉克应对武装叛乱，但他排除了向伊拉克派遣地面部队的可能性。
“伊拉克局势是又一个地缘政治不安因素，对市场将有短期影响。这会继续给油市带来波动性，但我认为对股市不会有太大波及，”嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示。
CBOE波动性指数 跌3%，报12.18。
英特尔股价跳升近7%，报29.87美元，昨日收盘后，该公司上调全年营收预估，指因企业使用的个人电脑需求强于预期。
OpenTable Inc 放量暴涨48.3%，报104.48美元，此前Priceline Group Inc 宣布将以26亿美元收购该公司。Priceline收挫3%，报1,189.30美元。
其他网络股中，Yelp Inc 急升13.8%，报74.92美元，GrubHub Inc 劲扬7%，报36.00美元。
道琼工业指数 收升41.55点，或0.25%，至16,775.74点；标准普尔500指数 收高6.05点，或0.31%，至1,936.16点；Nasdaq指数 收涨13.02点，或0.3%，至4,310.65点。
本周，道指跌0.9%，标准普尔500指数下跌0.7%，Nasdaq指数下滑0.25%。
本周是标普500指数连升三周后首周收低，今年标普500指数迄今的升幅约为4.8%。
布兰特原油期货 周五在113美元上方进一步推进，本周升幅约4美元，因投资人担心伊拉克的叛乱可能引发全面内战，最终冲击石油出口。
宏观经济方面，美国劳工部周五公布，美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月意外下降0.2%，4月为增长0.6%。数据显示通胀压力仍温和。汤森路透/密歇根大学6月消费者信心指数初值为81.2，分析师预估中值为83.0，5月终值为81.9。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有50.7亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.6亿股。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申