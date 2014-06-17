美国股市：在银行股带动下收高，景气类股上扬

* CPI超预期，扶助带动金融股

* 油价下滑，奥巴马考虑在伊拉克军事行动选项

* “动能”股上扬，帮助提振Nasdaq指数

* 道指升0.16%，标普500指数收高0.2%，Nasdaq指数上扬0.37%

路透纽约6月17日 - 美国股市周二上升，显示通胀上升的数据提振金融股，而高成长的科技股再度受到关注。

标普金融股指数 今日领跑，升0.9%，但同经济成长步幅相关的景气类股全日表现出众。E*Trade Financial 升7.7%，报22美元，在标普500指数成份股中涨幅最大。嘉信理财(Charles Schwab) 攀升5.5%，报27.30美元。

美国公布5月消费者物价指数(CPI)升0.4%，为逾一年最大升幅，带动投资人抛售一些美国公债。美国10年期公债收益率 一度升至2.65%。

“通常通胀伴随经济成长，所以这是积极的因素，特别是投资人正寻求买入的理由。”Osterweis Strategic Income Fund帮助管理70亿美元资金运作的Carl Kaufman表示。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有56.1亿股股票换手，高于本月迄今的日成交均值53.6亿股。

美国原油期货 跌0.5%，结算价报106.36美元，此前美国总统奥巴马表示，考虑在伊拉克实施军事行动的选项。市场人士密切关注伊拉克战乱局势，担心这可能引发油价长时间高企。艾克森美孚 下滑0.5%，报102.42美元。

道琼工业指数 收升27.48点，或0.16%，至16,808.49点；标准普尔500指数 收高4.21点，或0.22%，至1,941.99点；Nasdaq指数 收涨16.13点，或0.37%，至4,337.23点。

动能股带动Nasdaq指数涨幅领先，Expedia Inc 收高4.1%，报77.62美元，Netflix Inc 劲扬3.1%，报443.65美元，Keurig Green Mountain 升4.6%，报125.49美元，今年迄今该股暴涨了66.1%。

Adobe Systems Inc 盘后公布第二季业绩，且财测强劲，刺激该股盘后劲扬6.2%，报71.74美元。

美联储周二开始为期两日的货币政策会议，市场普遍预计周三联储将宣布继续缩减每月购债规模100亿美元。投资人还将关注是否美联储官员将发布对利率的较长期计划。

周二发布的其他经济数据显示，5月新屋开工和建筑许可降幅超过预期。

纽约证交所约六成股票收高，Nasdaq市场约65%股票收高。(完)