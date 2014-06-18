美国股市：标普500指数刷新纪录收盘高位，美联储预计升息后步伐加快

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
* 美联储暗示明年开始升息后步伐加快，但调降长期利率预估
* 亚马逊执行长发布“Fire”智能手机，股价攀升
* 联邦快递公布季度业绩优于预期后股价创新高
* 道指升0.6%，标普500指数涨0.8%，Nasdaq指数收高0.6%
路透纽约6月18日 - 美国股市周三上升，标普500指数创下最高纪录收位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示明年开始升息后，升息步伐略快于之前的预期，但美联储调降了对长期利率的预估。
标普500指数创下盘中和收盘的纪录新高，CBOE波动性指数 降至2007年2月来最低。
“股市节节攀升，特别是在今天美联储发布声明后，”State Street Global Advisors中介业务首席投资策略师Mike Arone表示。
“就业市场环境改善，通胀仍低于美联储认为的正常水准，”Arone称，“我认为目前的投资环境对风险资产来说太合适了，特别是股市。”
美联储在结束为期两日的货币政策会议后，下调今年美国经济成长预估，由约2.9%下调至2.1-2.3%，但美联储维持明后两年经济成长预估，表示了对经济复苏仍在正轨的信心。
“当前季度经济活动仍在反弹，且将继续温和扩张，”美联储主席叶伦在记者会上表示，“经济继续向我们全面就业和2%通胀的目标前进。”
一如市场普遍预计，美联储继续推进缩减购债计划，每月购债规模进一步减少100亿美元，至350亿美元。
道琼工业指数 收升98.13点，或0.58%，至16,906.62点；标准普尔500指数 收高14.99点，或0.77%，至1,956.98点；Nasdaq指数 收涨25.602点，或0.59%，至4,362.836点。
周三上涨令标普500指数收盘水准超过6月9日所创的1,951.27点之前纪录收盘高位。
本周迄今，标普500指数已经大涨1.1%，因投资人大致摆脱了伊拉克紧张局势升级的影响，聚焦一连串的企业购并活动以及优于预期的制造业数据。
CBOE波动性指数急挫12%，报10.61，为逾七年最低，下跌部分因周五选择权合约到期。
涨幅居前的个股中，联邦快递 劲升6.2%，报148.95美元，盘中创下149.34美元的历史高位。该公司公布的季度营收优于预期，该股大涨扶助道琼运输平均指数 升1.5%。
亚马逊 收高2.7%，报334.38美元，此前该公司执行长Jeff Bezos发布“Fire”智能手机，加入苹果 和三星电子 占主导的智能手机战斗中。
Adobe Systems 昨日公布的季度盈利和营收胜预期，该股今日急升8.2%，报73.08美元，为表现最好的标普500指数成份股。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有59.4亿股股票换手，高于上月的日成交均值57.6亿股。(完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价