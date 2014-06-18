美国股市：标普500指数刷新纪录收盘高位，美联储预计升息后步伐加快

* 美联储暗示明年开始升息后步伐加快，但调降长期利率预估

* 亚马逊执行长发布“Fire”智能手机，股价攀升

* 联邦快递公布季度业绩优于预期后股价创新高

* 道指升0.6%，标普500指数涨0.8%，Nasdaq指数收高0.6%

路透纽约6月18日 - 美国股市周三上升，标普500指数创下最高纪录收位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示明年开始升息后，升息步伐略快于之前的预期，但美联储调降了对长期利率的预估。

标普500指数创下盘中和收盘的纪录新高，CBOE波动性指数 降至2007年2月来最低。

“股市节节攀升，特别是在今天美联储发布声明后，”State Street Global Advisors中介业务首席投资策略师Mike Arone表示。

“就业市场环境改善，通胀仍低于美联储认为的正常水准，”Arone称，“我认为目前的投资环境对风险资产来说太合适了，特别是股市。”

美联储在结束为期两日的货币政策会议后，下调今年美国经济成长预估，由约2.9%下调至2.1-2.3%，但美联储维持明后两年经济成长预估，表示了对经济复苏仍在正轨的信心。

“当前季度经济活动仍在反弹，且将继续温和扩张，”美联储主席叶伦在记者会上表示，“经济继续向我们全面就业和2%通胀的目标前进。”

一如市场普遍预计，美联储继续推进缩减购债计划，每月购债规模进一步减少100亿美元，至350亿美元。

道琼工业指数 收升98.13点，或0.58%，至16,906.62点；标准普尔500指数 收高14.99点，或0.77%，至1,956.98点；Nasdaq指数 收涨25.602点，或0.59%，至4,362.836点。

周三上涨令标普500指数收盘水准超过6月9日所创的1,951.27点之前纪录收盘高位。

本周迄今，标普500指数已经大涨1.1%，因投资人大致摆脱了伊拉克紧张局势升级的影响，聚焦一连串的企业购并活动以及优于预期的制造业数据。

CBOE波动性指数急挫12%，报10.61，为逾七年最低，下跌部分因周五选择权合约到期。

涨幅居前的个股中，联邦快递 劲升6.2%，报148.95美元，盘中创下149.34美元的历史高位。该公司公布的季度营收优于预期，该股大涨扶助道琼运输平均指数 升1.5%。

亚马逊 收高2.7%，报334.38美元，此前该公司执行长Jeff Bezos发布“Fire”智能手机，加入苹果 和三星电子 占主导的智能手机战斗中。

Adobe Systems 昨日公布的季度盈利和营收胜预期，该股今日急升8.2%，报73.08美元，为表现最好的标普500指数成份股。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有59.4亿股股票换手，高于上月的日成交均值57.6亿股。(完)