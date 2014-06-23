美国股市：连升六日后几收平盘，并购交易推升能源股

中国金融：防止金融腐败必须管住关键权力，加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
* Wisconsin Energy将以91亿美元收购Integrys
* 工业股今日跌幅居前
* 道指微跌0.06%，标普500指数微跌0.01%，Nasdaq指数微升0.01%
路透纽约6月23日 - 美国股市周一收盘基本持平，整日交投淡静，因在标普500指数连涨六日后，投资者找不到继续买入的理由，不过并购交易推升能源股。
标普500指数结束4月中来最长升势，上周五该指数和道指均创下纪录收盘新高。尽管市场认为美股升势仍完整，但投资人也在寻找能够带动进一步大涨的诱因，近期经济数据良莠不齐。
美国公布5月成屋销售增幅为预估的两倍多，而6月制造业指数初值为2010年5月来最高。其他制造业调查显示全球经济前景改善的迹象，但欧洲经济仍乌云笼罩。
“目前我们在消化上周的升势，并关注本周将出炉的所有经济数据，”纽约梅隆银行财富管理投资长Leo Grohowski表示。
“鉴于有购并这样的利多活动，市场不可能出现大幅回落，今天只是平静的盘整。”
能源股 今日表现最强，升0.4%。Wisconsin Energy 同意收购Integrys Energy Group Inc ，交易价值91亿美元。Integrys成为今日百分比涨幅最大的标普500指数成份股，劲扬12.1%，报68.35美元，Wisconsin大跌3.5%，报45.27美元。
道琼工业指数 收跌9.82点，或0.06%，至16,937.26点；标准普尔500指数 微跌0.26点，或0.01%，至1,962.61点；Nasdaq指数 微升0.64点，或0.01%，至4,368.68点。
甲骨文 同意以53亿美元收购Micros Systems ，后者大涨3.4%，报67.98美元，甲骨文升0.7%，报41.10美元。
美光 盘后公布第三季业绩后股价变动不大。
工业股 在上周上扬1.2%后今日表现落后，跌0.6%。通用电气 跌1.1%，报26.86美元，波音 跌0.9%，报130.85美元。两家都是道指成份股。
纽约证交所约有48%的股票收低，Nasdaq市场则为约54%。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有50.7亿股股票换手，低于本月迄今的日成交均值56.3亿股。(完)
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因