美国股市：上扬，制药股和广播电视股领涨

* 美国首季经济大幅萎缩，5月耐用品订单下滑

* 孟山都公布财测和股份回购计划后上扬

* 最高法院裁决后，CBS跳升

* 道指升0.3%，标普500指数升0.5%，Nasdaq指数收高0.7%

路透纽约6月25日 - 美国股市周三上涨，制药股领涨，且最高法院的裁决提振大型广电企业股的表现。

必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 劲扬3%，报49.73美元，此前该制药商表示，免疫疗法药物nivolumab治疗黑色素瘤病人的最后阶段试验提前结束，因证实该药可能延长存活。

辉瑞 收高1.7%，报29.80美元，默克 升1.6%，报58.86美元，标普保健股指数 收高1.1%，给予标普500指数最大提振。

CBS 跳升6.2%，报62.48美元，此前美国最高法院裁决，线上电视供应商Aereo Inc透过互联网向用户提供电视网内容违反了版权法。Comcast Corp 升1.1%，报53.21美元，拥有ABC News的迪士尼 升1.5%，报83.90美元，扶助带动道指。

标普500指数之前连跌两日，本周势将下滑0.2%。

“确实有人说此间市场有些泡沫，但我一点也没看到。”Cozad Asset Management投资顾问兼投资组合经理人Bryant Evans表示，“股价反映合理的价值。”

道琼工业指数 收高49.38点，或0.29%，至16,867.51点；标准普尔500指数 收升9.55点，或0.49%，至1,959.53点.Nasdaq指数 上涨29.40点，或0.68%，至4,379.76点。

全球最大的种子企业-孟山都(Monsanto) 攀升5.1%，报126.73美元，对标普500指数也有提振作用。该公司上调全年财测的低端，并宣布计划发债为100亿美元股份回购融资。

医保股也得益于更多的购并消息。Medical Action Industries 暴涨93.5%，报13.68美元，成交量为该股历来最大，此前Owens & Minor Inc 同意以约2.08亿美元收购该公司，Owens收高1.5%，报35.38美元。