美国股市：上扬，制药股和广播电视股领涨

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
* 美国首季经济大幅萎缩，5月耐用品订单下滑
* 孟山都公布财测和股份回购计划后上扬
* 最高法院裁决后，CBS跳升
* 道指升0.3%，标普500指数升0.5%，Nasdaq指数收高0.7%
路透纽约6月25日 - 美国股市周三上涨，制药股领涨，且最高法院的裁决提振大型广电企业股的表现。
必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 劲扬3%，报49.73美元，此前该制药商表示，免疫疗法药物nivolumab治疗黑色素瘤病人的最后阶段试验提前结束，因证实该药可能延长存活。
辉瑞 收高1.7%，报29.80美元，默克 升1.6%，报58.86美元，标普保健股指数 收高1.1%，给予标普500指数最大提振。
CBS 跳升6.2%，报62.48美元，此前美国最高法院裁决，线上电视供应商Aereo Inc透过互联网向用户提供电视网内容违反了版权法。Comcast Corp 升1.1%，报53.21美元，拥有ABC News的迪士尼 升1.5%，报83.90美元，扶助带动道指。
标普500指数之前连跌两日，本周势将下滑0.2%。
“确实有人说此间市场有些泡沫，但我一点也没看到。”Cozad Asset Management投资顾问兼投资组合经理人Bryant Evans表示，“股价反映合理的价值。”
道琼工业指数 收高49.38点，或0.29%，至16,867.51点；标准普尔500指数 收升9.55点，或0.49%，至1,959.53点.Nasdaq指数 上涨29.40点，或0.68%，至4,379.76点。
全球最大的种子企业-孟山都(Monsanto) 攀升5.1%，报126.73美元，对标普500指数也有提振作用。该公司上调全年财测的低端，并宣布计划发债为100亿美元股份回购融资。
医保股也得益于更多的购并消息。Medical Action Industries 暴涨93.5%，报13.68美元，成交量为该股历来最大，此前Owens & Minor Inc 同意以约2.08亿美元收购该公司，Owens收高1.5%，报35.38美元。
美股今日开低，因美国商务部公布，首季GDP环比年率终值为下滑2.9%，表现为五年最差，上月公布的前值为下滑1.0%. 商务部还公布，美国5月耐久财(耐用品)订单较前月下降1.0%(市场预估为持平)，为三个月来首次下滑。 (完)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)