美国股市：收跌，因布拉德称联储升息宜早不宜迟

* 圣路易斯联储总裁布拉德称经济较很多人预期的更接近正常

* 美国上市的巴克莱走低，因遭欺诈指控

* GoPro上市首日跳涨逾30%

* 道指和标普500指数小跌0.1%，Nasdaq指数微跌0.02%

路透纽约6月26日 - 美国股市周四小幅收跌，因圣路易斯联储总裁布拉德称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息宜早不宜迟。

标普500指数10大类股中六类收跌。标普金融股指数 回落0.3%，跌幅居前。

布拉德在接受福克斯新闻网访问时重申，他认为明年首季末之前是升息的合适时机。

他表示，今年晚些时候，美国失业率将降至6%之下，通胀看似可能重新升至2%，使经济比多数人认为的更接近正常。布拉德今年是无投票权的联邦公开市场委员会(FOMC)委员.

美联储在本月政策会议后曾暗示，从明年开始升息后，升息的步伐将略快于之前的预期，但暗示长期利率将低于之前的预期。

美国上市的巴克莱 急挫7.4%，报14.55美元，之前纽约州总检察长对该公司提起证券欺诈指控，指控该行美国分支给高频交易客户提供不公平的优势。

巴克莱事件拖累其他欧洲银行股的表现。美国上市的瑞士银行 回落2.4%，报18.47美元。瑞士信贷 劲挫3.6%，报28.29美元。

各大交易所预计，在周五收盘前成交将放量，届时Russell Investments将宣布指数调整的最终结果。

“市场涨幅有些过度，目前正在进行一些修正，”D.A. Davidson & Co的首席市场策略师Fred Dickson表示。

道琼工业指数 收跌21.38点，或0.13%，至16,846.13点；标准普尔500指数 收挫2.31点，或0.12%，至1,957.22点.Nasdaq指数 下跌0.71点，或0.02%，至4,379.05点。

衡量市场忧虑程度的CBOE波动性指数 小涨仅0.4%，至11.63，仅相当于历史均值的约一半。分析师称，鉴于市场近期屡创纪录新高，这是合理的。

“市场攀升，波动性指数应走低，”TD Ameritrade的首席衍生交易长JJ Kinahan表示。

收盘后，运动服饰生产商耐克 报告季度获利增长，股价跳升3%，报79.15美元。

在常规交易时段，Bed Bath & Beyond Inc 急跌7.2%，报56.70美元，为百分比跌幅最大的标普500指数成份股，该公司周三发布的第二季盈利预估低于预期。

可穿戴体育相机生产商GoPro 首日上市大涨30.6%，报31.34美元。

美国铝业 股价跳升2.7%，报14.94美元，之前该公司同意从私募股权公司Oak Hill Capital Partners手中收购飞机零部件生产商Firth Rixson，交易价值为28.5亿美元。

今日公布数据显示，5月美国消费者支出增幅不及预期，可能是因医疗保健支出疲弱所拖累。该数据可能促使经济学家降低对第二季经济成长的预期。但市场对此反映冷淡。

另一项数据显示，劳工部报告称，截至6月21日当周初请失业金人口减少2,000人，经季节性调整后为31.2万人。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有51亿股股票换手，低于本月迄今的日成交均值56亿股。(完)