重温稿-美国股市：道指和标普500指数受科技股带动小涨，杜邦拖累大盘表现

* 杜邦走低，之前下调财测

* 罗素指数在收盘时进行成份股调整

* 6月汤森路透/密西根大学消费者信心指数上扬

* 道指小涨0.03%，标普500指数攀升0.2%，Nasdaq收高0.4%

路透纽约6月27日 - 美国股市周五小幅收涨，科技股领涨，但杜邦 公布的第二季财测不佳，使涨势受限。

标普500指数科技股分项指数 上扬0.6%，受助于苹果 上扬1.2%，报91.98美元。Nasdaq指数本周第二次跑赢其他两大指数。

本周，道指和标普500指数小幅收跌，Nasdaq指数收涨。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量飙升至至少88亿股。周五收盘时成交突然放量是因Russell Investments最终敲定指数的成份股构成，此举将影响逾5万亿美元的资产。

杜邦股价急跌3.3%，报65.44美元，是对道指和标普500指数拖累最大的个股之一。该公司昨日下调第二季和全年的营运利润预期，称因农业业务的销售放缓，和化学业务表现不佳。

这是最新一家对本季业绩发出预警的公司。汤森路透数据显示，发布负面财测与发布正面财测的公司数量之比现为4.2:1，高于2.6:1的长期均值。

业绩期将在约两周后拉开帷幕，投资者将从中寻找经济和企业盈利是否反弹的最新例证。

“股价已触及警戒水平，若无更多明确迹象证明经济在正确的轨道上，市场人士将会变得越来越不安，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示。

汤森路透数据显示，标普500指数未来本益比为15.9，为2008年以来最高。

道琼工业指数 收高5.71点，或0.03%，至16,851.84点；标准普尔500指数 收高3.74点，或0.19%，至1,960.96点。Nasdaq指数 上扬18.88点，或0.43%，至4,397.93点。

本周，道指回落0.6%，标普500指数收跌0.1%，Nasdaq指数升0.7%。

尽管市场近期表现不振，但年内涨势预计将延续至下半年。

周四公布的一项路透调查显示，分析师预计2014年底标普500指数将触及2,000点。

今日的正面消息包括，6月汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值涨幅超预期。但本周稍早公布的数据显示，消费者支出疲弱，且首季GDP数据被进一步下修。