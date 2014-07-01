美国股市：道指和标普500指数刷新收盘纪录，为第三季和下半年交易开好头

* 美国6月制造业成长稳健

* 道指未能触及17,000点大关

* 道指上扬0.8%，标普500指数攀升0.7%，Nasdaq跳升1.1%

路透纽约7月1日 - 美国股市七月迎来强劲开局，三大指数周二上扬，道指和标普500指数均触及纪录收盘高位，因美国和亚洲制造业活动加速扩张，使对全球经济体质的乐观情绪增强。

道指在下午早些时候的交易中逼近17,000点大关，升幅略超1%，至16,998.70点，为第三季和今年下半年的交易开了个好头。国际商业机器(IBM)公司 和Visa Inc 领涨，分别跳升2.8%和1.7%，报186.35美元和214.25美元。美国股市周五因7月4日独立日假期休市。

金融数据公司Markit称，美国6月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至57.3，创2010年5月以来最高，初值为57.5。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，6月制造业活动增速小幅放缓，但新订单分项指数攀升至六个月最高水平。6月制造业指数为55.3，低于路透访问分析师预期的55.8，5月为55.4。

“数据传递的基本信息是，6月制造业活动与5月基本在同一水平，这对美国制造业而言是十分利好的消息，”Miller Tabak的首席经济策略师Anthony Karydakis表示。

道琼工业指数 收高129.47点，或0.77%，至16,956.07点；标准普尔500指数 收高13.09点，或0.67%，至1,973.32点；Nasdaq指数 上扬50.47点，或1.14%，至4,458.65点。

Netflix Inc 大涨7.4%，报473.10美元，根据theflyonthewall.com，高盛将该股评级由“中性”上调至“买入”。

推特 跳升2.6%，报42.05美元，报道指前高盛 高管将成为该公司的财务长，现财务长Mike Gupta将任策略投资部门高级副总裁。

亚洲强劲的数据也带动投资人对全球经济强度的信心。

中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

全球第三大经济体-日本6月制造业也反弹，受助于国内需求改善。不过欧元区制造业成长放缓，受欧元区最大经济体-德国表现迟滞拖累。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量约为58.4亿股，同上月日均值约58亿股相若。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为2:1，Nasdaq市场约为3:1。(完)