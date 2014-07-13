重温稿-美国股市：小涨，但标普500指数本周百分比跌幅为4月来最大

* 标普500指数本周跌0.9%，为4月来最大周度跌幅

* 富国公布业绩后下挫，下周将有更多银行发布业绩

* 网络股扶助支撑Nasdaq指数

* 道指收高0.17%，标普500指数升0.15%，Nasdaq指数上涨0.44%

路透纽约7月11日 - 美国股市周五勉力录得小涨，但标普500指数本周百分比跌幅为4月来最大，因投资者看到企业业绩期开局表现后，对股市的热情不高。

美国最大的抵押贷款银行富国 公布业绩后股价下滑0.6%，报51.49美元，该行是首家公布财报的美国大银行。

下周花旗集团 、高盛 、摩根大通 和美国银行 都将公布业绩。

下周发布财报的还有谷歌 和英特尔 。

“市场走势基于经济数据，但最重要的还是看企业的表现。我们需要听到企业告诉我们经济动能是在增强还是减弱，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

网络股今日涨幅居前，亚马逊 大涨5.6%，报346.20美元，eBay 升2.3%，报51.50美元。

道琼工业指数 收高28.74点，或0.17%，至16,943.81点；标准普尔500指数 上涨2.89点，或0.15%，至1,967.57点.Nasdaq指数 收高19.287点，或0.44%，至4,415.490点。

本周，道指下跌0.7%，标普500指数下滑0.9%，指数跌1.6%。

油价大跌重创能源股，美国原油期货 结算价跌逾2美元。艾克森美孚 收低0.8%，报101.74美元，对标普500指数的拖累最大。雪佛龙 跌1.4%，报128.47美元，为百分比跌幅最大的道指成份股。

家电生产商惠而浦(Whirlpool) 是盘中亮点，收高1.1%，报140.76美元，此前该公司宣布同意以约10亿美元收购规模较小的意大利同业Indesit Company SpA 六成股权。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量约为49亿股，低于本月迄今均值54亿股。

纽约证交所上涨个股和下跌个股家数分别为1,657和1,358家，比率则约为1.2：1；Nasdaq市场上涨个股和下跌个股家数相若。(完)