美国股市：回落，因美联储主席叶伦指美股部份板块“估值过高”

* 美联储主席叶伦及联储官员称美股部份板块“估值过高”

* 摩根大通和高盛公布业绩后股价大涨

* 基金经理人认为股市估值过高，但仍买入－美银

* 道指微升0.03%，标普500指数跌0.2%，Nasdaq指数下滑0.5%

路透纽约7月15日 - 美国股市标准普尔500指数和Nasdaq指数周二下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦和美联储官员对美股部份板块“估值过高”表示担忧。

但美股主要指数收盘远高于日低，道琼工业指数收复稍早所有失地。

在同国会证词一并发布的货币政策报告中，叶伦表示，“尽管总体而言，股市多数板块的估值与长期均值相符，但规模较小企业以及生物科技和社交媒体类股的预估本益比看似“高于历史正常水平”。”

罗素2000小盘股指数 跌1%，Global X社交媒体上市交易基金(ETF) 下挫1.1，Facebook 股价收低1.1%，报67.17美元，推特 也收低1.1%，报37.88美元。

“次产业的表现令许多长期股市观察人士迷惑不解，”Fort Pitt Capital Group高级股市分析师Kim Forrest表示。

“看看这些情况，并试图厘清他们的价值，感觉就像2000年的网络泡沫再度上演。”Forrest补充道。

道琼工业指数 收高5.26点，或0.03%，至17,060.68点，距离7月3日创下的纪录最高收位17,068.26不远。

标准普尔500指数 下跌3.82点，或0.19%，至1,973.28点，较7月3日纪录最高收位低大约12点。

Nasdaq指数 收低24.03点，或0.54%，至4,416.39点。

根据美银美林基金经理7月调查，全球资产经理人中有61%增持股票，为自2011年初以来最高，但也有21%的经理人认为股市估值过高，为2000年来最高。

业绩方面，资产计美国最大银行摩根大通 公布的第二季业绩没有投资人担心的那么差，股价大涨3.5%，报58.27美元，扶助支撑道指。

高盛 升1.3%，报169.17美元，此前该行公布第二季盈利增长5%，股票承销营收上升扶助高盛的盈利表现。

但另一道指成份股企业强生 下滑2%，报103.28美元，该多元化健保和消费产品企业公布的季度业绩优于预期，因其治疗丙肝的新药Olysio销售热络，不过该公司警告今年稍后新药销售将失去动能，因有新的竞争对手进入市场。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业第二季盈利预计同比增长5.2%，低于4月初预计的8.4%，营收预计增长3.2%。

雅虎 盘后公布第二季净营收下滑，但其在中国电商阿里巴巴首次公开发行(IPO)时的强制售股规模较预期减少，这扶助抵消了第二季营收不及预期对股价造成的拖累。该股股价盘后大涨2.7%。

美国芯片业巨擘英特尔 盘后发布的第三季营收预估超过分析师预期，暗示个人电脑行业萎缩的势头可能已止住。英特尔股价在盘后交易中劲扬3.9%。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量约为60亿股，高于本月迄今均值53.2亿股。(完)