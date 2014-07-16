美国股市：受并购消息和企业业绩提振攀升，道指收在纪录高位

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 英特尔受业绩和财测提振上扬，半导体类股普涨
* 彭博报导，通用电气正就出售家电业务与潜在买家磋商
* 时代华纳拒绝了21世纪福克斯提出的800亿美元收购提议
* 道指上扬0.5%，标普500指数攀升0.4%，Nasdaq指数收涨0.2%
路透纽约7月16日 - 美国股市周三上扬，道指收在纪录高位，受助于最新的并购消息，以及部分企业强劲的获利。
时代华纳 估价飙升17.1%，报83.13美元，为涨幅最大的标普500指数成份股，因21世纪福克斯 证实，向前者提出的800亿美元收购提议遭拒。21世纪福克斯股价急跌6.2%，报33.00美元。
一半导体类股指数 盘中上扬1.1%，触及2001年8月以来最高652.28。英特尔 领涨该指数，英特尔股价劲扬9.3%，报34.65美元。该公司周二报告的第二季业绩强于分析师预期。美光(Micron Technologies) 上涨1.8%，报34.64美元。
标普500指数科技股分项指数 升1%，为今日标普500指数中表现最佳的板块。
“本轮业绩期的初期已经结束，尽管企业业绩算不上亮丽，但毫无疑问是不错的，只有少数几家的业绩完全令人失望，”LibertyView Capital Management的总裁Rick Meckler表示。
“市场在一小段时间内停步不前，但总体良好的企业业绩，以及并购交易使投资者继续投资的信心增强。”
道琼工业指数 收高77.52点，或0.45%，至17,138.20点。标准普尔500指数 上涨8.29点，或0.42%，至1,981.57点；Nasdaq指数 收升9.581点，或0.22%，至4,425.968点。
道指刷新了7月3日触及纪录高位，今日稍早再创纪录新高17,139.35点。
IBM 和苹果 结盟也扶助提振美国主要股指。IBM将与苹果 进行独家合作，在今年秋天开始贩售iPhone及iPad，当中将预载该公司供企业客户使用的各种应用程序。 IBM股价上扬2.1%，报192.36美元，对道指的提振最大。苹果回落0.6%，报94.78美元。
根据汤森路透数据，分析师现预计标普500指数成份股企业第二季获利增长4.8%，低于4月初预期的增长8.4%。第二季营收料增长3.1%。
美国银行 回落1.9%，报15.51美元。按资产计美国第二大银行美国银行 公布第二季获利大降43%，因抵押业务营收下降且诉讼费用飙升。 据华尔街日报报导，美国银行提议以130亿美元和解美国司法部针对该行的抵押贷款相关调查。
彭博援引消息人士报导，通用电气 正就出售旗下家电业务与潜在买家磋商，交易价值最高可能达25亿美元。该股收涨1.5%，报27.02美元。
雅虎 股价重挫5.1%，报33.79美元，该公司周二发布令人失望的业绩和财测，不过雅虎承诺，将把在今秋阿里巴巴IPO-BABA.N首次公开发行(IPO)时的售股所得的至少一半返还给股东。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为61.2亿股，高于54亿股的本月迄今日成交均值。(完)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。