修正-美国股市：受并购消息和企业业绩提振攀升，道指收在纪录高位

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(更正：正文第二段应为“时代华纳 股价”，而非“时代华纳 估价”)
* 英特尔受业绩和财测提振上扬，半导体类股普涨
* 彭博报导，通用电气正就出售家电业务与潜在买家磋商
* 时代华纳拒绝了21世纪福克斯提出的800亿美元收购提议
* 道指上扬0.5%，标普500指数攀升0.4%，Nasdaq指数收涨0.2%
路透纽约7月16日 - 美国股市周三上扬，道指收在纪录高位，受助于最新的并购消息，以及部分企业强劲的获利。
时代华纳 股价飙升17.1%，报83.13美元，为涨幅最大的标普500指数成份股，因21世纪福克斯 证实，向前者提出的800亿美元收购提议遭拒。21世纪福克斯股价急跌6.2%，报33.00美元。
一半导体类股指数 盘中上扬1.1%，触及2001年8月以来最高652.28。英特尔 领涨该指数，英特尔股价劲扬9.3%，报34.65美元。该公司周二报告的第二季业绩强于分析师预期。美光(Micron Technologies) 上涨1.8%，报34.64美元。
标普500指数科技股分项指数 升1%，为今日标普500指数中表现最佳的板块。
“本轮业绩期的初期已经结束，尽管企业业绩算不上亮丽，但毫无疑问是不错的，只有少数几家的业绩完全令人失望，”LibertyView Capital Management的总裁Rick Meckler表示。
“市场在一小段时间内停步不前，但总体良好的企业业绩，以及并购交易使投资者继续投资的信心增强。”
道琼工业指数 收高77.52点，或0.45%，至17,138.20点。标准普尔500指数 上涨8.29点，或0.42%，至1,981.57点；Nasdaq指数 收升9.581点，或0.22%，至4,425.968点。
道指刷新了7月3日触及纪录高位，今日稍早再创纪录新高17,139.35点。
IBM 和苹果 结盟也扶助提振美国主要股指。IBM将与苹果 进行独家合作，在今年秋天开始贩售iPhone及iPad，当中将预载该公司供企业客户使用的各种应用程序。 IBM股价上扬2.1%，报192.36美元，对道指的提振最大。苹果回落0.6%，报94.78美元。
根据汤森路透数据，分析师现预计标普500指数成份股企业第二季获利增长4.8%，低于4月初预期的增长8.4%。第二季营收料增长3.1%。
美国银行 回落1.9%，报15.51美元。按资产计美国第二大银行美国银行 公布第二季获利大降43%，因抵押业务营收下降且诉讼费用飙升。 据华尔街日报报导，美国银行提议以130亿美元和解美国司法部针对该行的抵押贷款相关调查。
彭博援引消息人士报导，通用电气 正就出售旗下家电业务与潜在买家磋商，交易价值最高可能达25亿美元。该股收涨1.5%，报27.02美元。
雅虎 股价重挫5.1%，报33.79美元，该公司周二发布令人失望的业绩和财测，不过雅虎承诺，将把在今秋阿里巴巴IPO-BABA.N首次公开发行(IPO)时的售股所得的至少一半返还给股东。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为61.2亿股，高于54亿股的本月迄今日成交均值。(完)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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