修正-美国股市：受并购消息和企业业绩提振攀升，道指收在纪录高位

(更正：正文第二段应为“时代华纳 股价”，而非“时代华纳 估价”)

* 英特尔受业绩和财测提振上扬，半导体类股普涨

* 彭博报导，通用电气正就出售家电业务与潜在买家磋商

* 时代华纳拒绝了21世纪福克斯提出的800亿美元收购提议

* 道指上扬0.5%，标普500指数攀升0.4%，Nasdaq指数收涨0.2%

路透纽约7月16日 - 美国股市周三上扬，道指收在纪录高位，受助于最新的并购消息，以及部分企业强劲的获利。

时代华纳 股价飙升17.1%，报83.13美元，为涨幅最大的标普500指数成份股，因21世纪福克斯 证实，向前者提出的800亿美元收购提议遭拒。21世纪福克斯股价急跌6.2%，报33.00美元。

一半导体类股指数 盘中上扬1.1%，触及2001年8月以来最高652.28。英特尔 领涨该指数，英特尔股价劲扬9.3%，报34.65美元。该公司周二报告的第二季业绩强于分析师预期。美光(Micron Technologies) 上涨1.8%，报34.64美元。

标普500指数科技股分项指数 升1%，为今日标普500指数中表现最佳的板块。

“本轮业绩期的初期已经结束，尽管企业业绩算不上亮丽，但毫无疑问是不错的，只有少数几家的业绩完全令人失望，”LibertyView Capital Management的总裁Rick Meckler表示。

“市场在一小段时间内停步不前，但总体良好的企业业绩，以及并购交易使投资者继续投资的信心增强。”

道琼工业指数 收高77.52点，或0.45%，至17,138.20点。标准普尔500指数 上涨8.29点，或0.42%，至1,981.57点；Nasdaq指数 收升9.581点，或0.22%，至4,425.968点。

道指刷新了7月3日触及纪录高位，今日稍早再创纪录新高17,139.35点。

IBM 和苹果 结盟也扶助提振美国主要股指。IBM将与苹果 进行独家合作，在今年秋天开始贩售iPhone及iPad，当中将预载该公司供企业客户使用的各种应用程序。 IBM股价上扬2.1%，报192.36美元，对道指的提振最大。苹果回落0.6%，报94.78美元。

根据汤森路透数据，分析师现预计标普500指数成份股企业第二季获利增长4.8%，低于4月初预期的增长8.4%。第二季营收料增长3.1%。

美国银行 回落1.9%，报15.51美元。按资产计美国第二大银行美国银行 公布第二季获利大降43%，因抵押业务营收下降且诉讼费用飙升。 据华尔街日报报导，美国银行提议以130亿美元和解美国司法部针对该行的抵押贷款相关调查。

彭博援引消息人士报导，通用电气 正就出售旗下家电业务与潜在买家磋商，交易价值最高可能达25亿美元。该股收涨1.5%，报27.02美元。

雅虎 股价重挫5.1%，报33.79美元，该公司周二发布令人失望的业绩和财测，不过雅虎承诺，将把在今秋阿里巴巴IPO-BABA.N首次公开发行(IPO)时的售股所得的至少一半返还给股东。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为61.2亿股，高于54亿股的本月迄今日成交均值。(完)