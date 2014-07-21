美国股市：小幅收低，乌克兰和加沙局势持续不稳令投资者保持谨慎

* Netflix和Chipotle盘后公布业绩后上涨

* 因中国食品安全问题，百胜集团和麦当劳股价下挫

* 道指收低0.28%，标普500指数跌0.23%，Nasdaq指数跌0.17%

路透纽约7月21日 - 美国股市周一下跌，因乌克兰和加沙局势持续不稳，令投资者保持谨慎。但三大股指收盘远高于日低，这是对较高风险资产仍有一些买兴的迹象。

标普500指数盘中一度下挫0.6%，但之后收复多数失地，收盘高于14日移动均线切入位，显示买家趁低吸纳。不过今日市场出现普跌，标普10大类股中有九种收低。标普能源股指数.SPNY>一枝独秀，上涨0.2%，因美国8月原油期货 在周二到期前冲高1.4%，报104.59美元。

加沙地带战事升级，尽管要求停火的国际呼声高涨。死亡的巴勒斯坦人已经超过500，以色列人的伤亡也在增加。尽管这对美国经济的冲击很小，但投资人担心战事升级、拖得太久以及可能威胁到中东其他地区的前景。

市场认识也在关注乌克兰不明朗的局势，顿涅茨克市内爆发激战。上周一马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落，乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势加重。

在马来西亚客机被击落前，美国和欧盟刚宣布对俄罗斯实施进一步制裁。

“我们肯定在关注海外这些事件，但目前看来不太可能有长期影响。”Acadian Asset Management投资长John Chisholm表示，“我们预计这些不确定性将在两三周内被扭转。”

道琼工业指数 收跌48.45点，或0.28%，至17,051.73点。标准普尔500指数 下跌4.59点，或0.23%，至1,973.63点；Nasdaq指数 收低7.442点，或0.17%，至4,424.704点。

CBOE波动性指数 攀升6.2%，报12.81，仍远低于20的历史均值。一些分析师暗示，低波动性令市场易受冲击。美股自2011年10月以来还未出现回落10%这样真正的修正走势。

“市场不是特别有吸引力，看来可能将出现一个10-15%的修正，但时机很难说。”Chisholm称。

市场收盘后，Netflix Inc 公布季度盈利按年增长逾倍，该股盘后大涨1.7%，报459.65美元。

Chipotle Mexican Grill Inc 盘后急升8.1%，报637.50美元，此前该公司公布的季度营收远胜市场预期。

德州仪器 盘后公布的第二季营收也超过预期，但该股盘后持平，报49.17美元。

麦当劳 下挫1.5%，报97.55美元，肯德基母公司百胜集团 大跌4.2%，报74.13美元，受中国食品安全疑虑拖累。这两家速食巨擘在历经2012年食安丑闻后，力图恢复声誉及重振业务，如今又受到新一波的打击。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为49.1亿股，低于56亿股的本月迄今日成交均值。

纽约证交所有约61%的股票收低，Nasdaq市场则有59%的股票下滑。(完)