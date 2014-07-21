美国股市：小幅收低，乌克兰和加沙局势持续不稳令投资者保持谨慎

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
* Netflix和Chipotle盘后公布业绩后上涨
* 因中国食品安全问题，百胜集团和麦当劳股价下挫
* 道指收低0.28%，标普500指数跌0.23%，Nasdaq指数跌0.17%
路透纽约7月21日 - 美国股市周一下跌，因乌克兰和加沙局势持续不稳，令投资者保持谨慎。但三大股指收盘远高于日低，这是对较高风险资产仍有一些买兴的迹象。
标普500指数盘中一度下挫0.6%，但之后收复多数失地，收盘高于14日移动均线切入位，显示买家趁低吸纳。不过今日市场出现普跌，标普10大类股中有九种收低。标普能源股指数.SPNY>一枝独秀，上涨0.2%，因美国8月原油期货 在周二到期前冲高1.4%，报104.59美元。
加沙地带战事升级，尽管要求停火的国际呼声高涨。死亡的巴勒斯坦人已经超过500，以色列人的伤亡也在增加。尽管这对美国经济的冲击很小，但投资人担心战事升级、拖得太久以及可能威胁到中东其他地区的前景。
市场认识也在关注乌克兰不明朗的局势，顿涅茨克市内爆发激战。上周一马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落，乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势加重。
在马来西亚客机被击落前，美国和欧盟刚宣布对俄罗斯实施进一步制裁。
“我们肯定在关注海外这些事件，但目前看来不太可能有长期影响。”Acadian Asset Management投资长John Chisholm表示，“我们预计这些不确定性将在两三周内被扭转。”
道琼工业指数 收跌48.45点，或0.28%，至17,051.73点。标准普尔500指数 下跌4.59点，或0.23%，至1,973.63点；Nasdaq指数 收低7.442点，或0.17%，至4,424.704点。
CBOE波动性指数 攀升6.2%，报12.81，仍远低于20的历史均值。一些分析师暗示，低波动性令市场易受冲击。美股自2011年10月以来还未出现回落10%这样真正的修正走势。
“市场不是特别有吸引力，看来可能将出现一个10-15%的修正，但时机很难说。”Chisholm称。
市场收盘后，Netflix Inc 公布季度盈利按年增长逾倍，该股盘后大涨1.7%，报459.65美元。
Chipotle Mexican Grill Inc 盘后急升8.1%，报637.50美元，此前该公司公布的季度营收远胜市场预期。
德州仪器 盘后公布的第二季营收也超过预期，但该股盘后持平，报49.17美元。
麦当劳 下挫1.5%，报97.55美元，肯德基母公司百胜集团 大跌4.2%，报74.13美元，受中国食品安全疑虑拖累。这两家速食巨擘在历经2012年食安丑闻后，力图恢复声誉及重振业务，如今又受到新一波的打击。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为49.1亿股，低于56亿股的本月迄今日成交均值。
纽约证交所有约61%的股票收低，Nasdaq市场则有59%的股票下滑。(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)
路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。