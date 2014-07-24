美国股市：因企业业绩良莠不齐而几收平盘，标普500指数刷新纪录收盘高位

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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* 美国上周初请失业金人数降至2006年来最低，6月新屋销售大跌
* 卡特彼勒拖累道指下滑，Facebook受业绩带动股价创新高
* 道指微跌0.02%，标普500指数升0.05%，Nasdaq指数微跌0.04%
路透纽约7月24日 - 美国股市周四收盘几无变动，交投清淡，因企业季报显示的经济状况不一致，但标普500指数连续第二日创下纪录最高收位。
最新公布的经济数据未来吸引买家。美国劳工部公布，7月19日当周初请失业金人数降至28.4万人，为2006年2月以来最低(市场预估为30.8万人)。
但美国商务部公布，6月新屋销售年率为40.6万户，预估为47.9万户，5月修正后为44.2万户，前值为50.4万户。美国6月新屋销售较前月大跌8.1%，跌幅为2013年7月来最大，5月为修正后为增长8.3%，前值为增长18.6%。 数据公布后，PHLX地产股指数 大跌2.7%，为2月来最大单日跌幅。
近期美股受到企业业绩带动上涨，根据汤森路透数据，在41%已公布业绩的标普500指数成份股企业中，68%的盈利超过市场预期，高于63%的长期均值。62.1%的营收优于预期，也高于61%的长期均值。
Facebook Inc 劲升5.2%，报74.98美元，盘中创下76.74美元的历史高位，此前该公司公布的盈利和营收均胜预期。
道指成份股全球最大重型机械生产商卡特彼勒 上调全年财测，但公布营收下滑，拖累该股重挫3.1%，报105.04美元。
“今日市场呈现拉锯战，被业绩表现良好的企业和不好的企业左右。卡特彼勒业绩令人失望，但股价仍合理，业绩期仍在提供支撑。”Edward Jones投资策略师Kate Warne表示。
道琼工业指数 收跌2.83点，或0.02%，至17,083.80点。标准普尔500指数 小涨0.97点，或0.05%，至 1,987.98点；Nasdaq指数 收低1.59点，或0.04%，至4,472.11点。
今日标普500指数一度升至1,991.39点，离两千点大关仅差0.4%。
盘后公布业绩的企业中，线上零售商亚马逊 在盘后交易中一度急挫5.2%，报340美元，该公司公布第二季亏损大于预期。道指成份股Visa Inc 公布盈利增长11%，但该股盘后下挫2.1%，报218美元。星巴克 公布营收略高于预期，但股价盘后下滑0.6%，报80美元。
常规交易时段，运动服装生产商及零售商Under Armour Inc 暴涨14.7%，报69.55美元，该公司公布季度营收大涨，该股盘中创下70.25美元的历史新高，为标普500指数涨幅最大的成份股。
标普500指数跌幅最大的成份股是地产股D.R. Horton Inc ，该公司公布净利下滑23%后股价急挫11.5%，报21.94美元。
通用汽车 跌4.5%，报35.74美元，该公司公布第二季获利大跌，因多次召回，其预计受害者补偿基金将提列成本至少4亿美元。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约55.8亿股，本月迄今日成交均值为55.4亿股。
纽约证交所有约51%的股票收低，Nasdaq市场则有约52%的股票下跌。(完)
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