美国股市：收低，标普500指数创下2012年6月来最大周度跌幅

《全球汇市》欧元跳涨日圆急坠，因法国大选疑虑消散
路透伦敦4月24日 - 欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。
* 道指和Nasdaq指数本周也收低
* 美国7月非农就业报告逊于预期
* 宝洁宣布品牌出售计划后股价上涨，特斯拉公布业绩后上扬
* 道指跌0.4%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.4%
路透纽约8月1日 - 美国股市周五收跌，标普500指数创下2012年来最大周度跌幅，因对阿根廷违约的担忧殃及市场信心。
数据显示美国7月就业增长放缓，失业率意外上升，反映就业市场仍有一些闲置情况，这让美联储有空间保持利率在低位一阵子。美国7月非农就业岗位增长20.9万个，预估为增加23.3万个。美国7月失业率为6.2%，预估为6.1%。
周四数据显示美国第二季劳工成本增长为逾五年半最大后，投资人担心美联储多快就能升息，但今日就业增长低于预期的数据缓解了部分投资人的担忧。
但在阿根廷本周稍早出现违约后对阿根廷债务问题的担忧犹存。一美国法官指责阿根廷违约的决定，并要求阿根廷同钉子户债权人继续协商。
“任何时候一个国家出现债务违约都会是在市场中令人紧张的事件，厌恶风险的投资人会抛售风险资产。”Calvert Investment Management股市投资长Natalie Trunow表示。
但Trunow表示，市场下跌应被视为买入机会。“我认为我们离扩张周期结束还远着呢。”
标普500指数10大类股中有七种收低，标普金融股指数 跌幅居前，摩根大通 下挫2.1%，报56.48美元。
道琼工业指数 收跌69.93点，或0.42%，至16,493.37点。标准普尔500指数 下跌5.52点，或0.29%，至1,925.15点；Nasdaq指数 收挫17.134点，或0.39%，至4,352.639点。
本周，道指大跌2.8%，Nasdaq指数跌2.2%。标普500指数下挫2.7%，为截至2012年6月1日该周来最大周度百分比跌幅。
道指下滑令该指数进一步跌至去年收盘水准之下，今年迄今道指跌0.5%。
全球最大家用品生产商宝洁 升3%，报79.65美元，扶助支撑道指和标普500指数，此前该公司表示，可能在未来两年出售约半数品牌，并裁员。
电动车生产商特斯拉 公布第二季营收按年几乎翻倍，而经调整盈利超过市场预估，该股收高4.5%，报233.27美元。
其他经济数据还有，美国供应管理协会(ISM)周五公布，7月制造业活动增速为逾三年来最快，因新订单和就业分项指数攀升。ISM表示，7月制造业指数为57.1，为2011年4月来最高，高于6月时的55.3，且高于路透访问分析师预期的56。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约72亿股，过去五日成交均值为62亿股。(完)
路透伦敦4月24日 - 欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。
路透首尔4月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0741GMT，外资在韩国股市买超3,3 22亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月24日 332.2 -79.9 -249.4 ^4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7
路透上海4月24日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) 增发21