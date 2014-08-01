美国股市：收低，标普500指数创下2012年6月来最大周度跌幅

* 道指和Nasdaq指数本周也收低

* 美国7月非农就业报告逊于预期

* 宝洁宣布品牌出售计划后股价上涨，特斯拉公布业绩后上扬

* 道指跌0.4%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.4%

路透纽约8月1日 - 美国股市周五收跌，标普500指数创下2012年来最大周度跌幅，因对阿根廷违约的担忧殃及市场信心。

数据显示美国7月就业增长放缓，失业率意外上升，反映就业市场仍有一些闲置情况，这让美联储有空间保持利率在低位一阵子。美国7月非农就业岗位增长20.9万个，预估为增加23.3万个。美国7月失业率为6.2%，预估为6.1%。

周四数据显示美国第二季劳工成本增长为逾五年半最大后，投资人担心美联储多快就能升息，但今日就业增长低于预期的数据缓解了部分投资人的担忧。

但在阿根廷本周稍早出现违约后对阿根廷债务问题的担忧犹存。一美国法官指责阿根廷违约的决定，并要求阿根廷同钉子户债权人继续协商。

“任何时候一个国家出现债务违约都会是在市场中令人紧张的事件，厌恶风险的投资人会抛售风险资产。”Calvert Investment Management股市投资长Natalie Trunow表示。

但Trunow表示，市场下跌应被视为买入机会。“我认为我们离扩张周期结束还远着呢。”

标普500指数10大类股中有七种收低，标普金融股指数 跌幅居前，摩根大通 下挫2.1%，报56.48美元。

道琼工业指数 收跌69.93点，或0.42%，至16,493.37点。标准普尔500指数 下跌5.52点，或0.29%，至1,925.15点；Nasdaq指数 收挫17.134点，或0.39%，至4,352.639点。

本周，道指大跌2.8%，Nasdaq指数跌2.2%。标普500指数下挫2.7%，为截至2012年6月1日该周来最大周度百分比跌幅。

道指下滑令该指数进一步跌至去年收盘水准之下，今年迄今道指跌0.5%。

全球最大家用品生产商宝洁 升3%，报79.65美元，扶助支撑道指和标普500指数，此前该公司表示，可能在未来两年出售约半数品牌，并裁员。

电动车生产商特斯拉 公布第二季营收按年几乎翻倍，而经调整盈利超过市场预估，该股收高4.5%，报233.27美元。

其他经济数据还有，美国供应管理协会(ISM)周五公布，7月制造业活动增速为逾三年来最快，因新订单和就业分项指数攀升。ISM表示，7月制造业指数为57.1，为2011年4月来最高，高于6月时的55.3，且高于路透访问分析师预期的56。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约72亿股，过去五日成交均值为62亿股。(完)