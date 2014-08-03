重温稿-美国股市：收低，标普500指数创下2012年6月来最大周度跌幅

美国政经：白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易区--政府官员
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
* 道指和Nasdaq指数本周也收低
* 美国7月非农就业报告逊于预期
* 宝洁宣布品牌出售计划后股价上涨，特斯拉公布业绩后上扬
* 道指跌0.4%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.4%
路透纽约8月1日 - 美国股市周五收跌，标普500指数创下2012年来最大周度跌幅，因对阿根廷违约的担忧殃及市场信心。
数据显示美国7月就业增长放缓，失业率意外上升，反映就业市场仍有一些闲置情况，这让美联储有空间保持利率在低位一阵子。美国7月非农就业岗位增长20.9万个，预估为增加23.3万个。美国7月失业率为6.2%，预估为6.1%。
周四数据显示美国第二季劳工成本增长为逾五年半最大后，投资人担心美联储多快就能升息，但今日就业增长低于预期的数据缓解了部分投资人的担忧。
但在阿根廷本周稍早出现违约后对阿根廷债务问题的担忧犹存。一美国法官指责阿根廷违约的决定，并要求阿根廷同钉子户债权人继续协商。
“任何时候一个国家出现债务违约都会是在市场中令人紧张的事件，厌恶风险的投资人会抛售风险资产。”Calvert Investment Management股市投资长Natalie Trunow表示。
但Trunow表示，市场下跌应被视为买入机会。“我认为我们离扩张周期结束还远着呢。”
标普500指数10大类股中有七种收低，标普金融股指数 跌幅居前，摩根大通 下挫2.1%，报56.48美元。
道琼工业指数 收跌69.93点，或0.42%，至16,493.37点。标准普尔500指数 下跌5.52点，或0.29%，至1,925.15点；Nasdaq指数 收挫17.134点，或0.39%，至4,352.639点。
本周，道指大跌2.8%，Nasdaq指数跌2.2%。标普500指数下挫2.7%，为截至2012年6月1日该周来最大周度百分比跌幅。
道指下滑令该指数进一步跌至去年收盘水准之下，今年迄今道指跌0.5%。
全球最大家用品生产商宝洁 升3%，报79.65美元，扶助支撑道指和标普500指数，此前该公司表示，可能在未来两年出售约半数品牌，并裁员。
电动车生产商特斯拉 公布第二季营收按年几乎翻倍，而经调整盈利超过市场预估，该股收高4.5%，报233.27美元。
其他经济数据还有，美国供应管理协会(ISM)周五公布，7月制造业活动增速为逾三年来最快，因新订单和就业分项指数攀升。ISM表示，7月制造业指数为57.1，为2011年4月来最高，高于6月时的55.3，且高于路透访问分析师预期的56。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约72亿股，过去五日成交均值为62亿股。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据 1230 - 商务部公布3月耐久财(耐用品)订单 1230 - 商务部公布3月领先经济指标 1230 - 农业部公布一周出口销售报告 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布3月成屋待完成销售报告 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030