美国股市：在生物科技股带领下上扬，但零售类股表现疲弱

* 零售股走低，因经济数据疲弱和梅西百货下调同店销售预期

* Nasdaq生物科技股指数劲扬2.1%

* 道指上扬0.6%，标普500指数攀升0.7%，Nasdaq指数收涨1.0%

路透纽约8月13日 - 美国股市周三收高，因生物科技股急升，扶助市场摆脱企业季报疲弱和零售销售数据不振的影响。

零售股限制市场涨幅，因商务部公布的数据显示，美国7月零售销售意外持平，为1月以来最低。百货店营运商梅西百货 公布的季度收益不及分析师预期，且该公司下调了全年同店销售预期，拖累该股急挫5.5%，报56.47美元。沃尔玛 等其他主要零售商预计将在周四公布业绩。沃尔玛股价下跌0.3%，报74.03美元。

尽管疲弱的零售数据直至美国经济成长动能有所减弱，但7月的数据可能进一步支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)以缓慢的步伐升息，这对股市投资者而言是利好消息。

“看起来，投资者未受零售数据困扰，他们看到了乌云上的银边，也就是，美联储的立场可能不会那么强硬，可能在较长时间内保持利率在低位，”Mayflower Advisors的管理合伙人Lawrence Glazer表示。

“纵观国内市场，尽管部分企业的财报令人困扰，但诸如生物科技股、交通股和亚马逊等均提振市场今日的表现。”

尽管部分权重股因业绩不及预期，以及营收预期被下调而大跌，但标普500指数10大类股全线上扬。

生物科技急升，Nasdaq生物科技指数 跳升2.1%，其中InterMune Inc 和Jazz Pharmaceuticals PLC 均收高。

道指交通分项指数 上涨0.7%。

近几周，投资者一直对海外紧张局势不断升级的迹象十分敏感，但周三却对此置若罔闻。美国白宫宣布，美国不会向伊拉克派遣地面部队，“这在一定程度上提振股市，”Fort Pitt Capital Group的高级股市研究分析师Kim Forrest表示。

道琼工业指数 收高91.26点，或0.55%，至16,651.80点。标准普尔500指数 上涨12.97点，或0.67%，至1,946.72点；Nasdaq指数 收升44.88点，或1.02%，至4,434.13点。

网络设备生产商思科 盘后报告，第四季营收降幅小于预期。并公布了最新的2015财年第一季营收和每股收益预估，该股股价盘后急跌2.9%。

在常规交易时段，标普医疗保健类股 跳升1.2%，带领标普500指数走高。Vertex Pharmaceuticals 为涨幅最大的医疗保健股，急升3.9%，报88.75美元。近两周前，该公司表示，已获得欧洲监管当局的批准，将其Kayldeco疗法用于治疗囊性纤维化病人。

亚马逊 跳升2.2%，报326.28美元。今日稍早，该公司推出了价格为10美元的信用卡读卡器，和移动应用软件，这将使该公司扩大在移动支付和实体零售市场所占的份额。

梅西百货走低，给投资者提供了卖出部分零售股的理由。Kohl's Corp 下跌1.5%，报55.11美元。Nordstrom Inc 回落0.9%，报68.12美元。按计划，这两家公司都将在周四公布业绩。