美国股市：收盘涨跌互现，从乌克兰消息引发的跌势中反弹

* 美国三大指数本周收涨

* VIX波动性指数跳升，因忧虑俄乌紧张局势

* Monster Beverage大涨30%，因与可口可乐签署长期战略合作协议

* 道指下跌0.3%，标普500指数小挫0.01%，Nasdaq指数上涨0.3%

路透纽约8月15日 - 美国股市周五涨跌互现，缩减稍早因乌克兰炮击俄罗斯装甲车队的消息引发的跌幅。

科技股占很大权重的Nasdaq指数在Gilead 和微软 等股的涨势带动下收涨。

三大股指今日高开，因市场寄望俄乌紧张关系将有所缓和，但稍后乌克兰表示，该国军队炮击了俄罗斯装甲车队，而俄国防部予以否认。消息公布后，股指承压。

“我们看到的只是市场对乌克兰相关消息作出的跳膝反应，”Banyan Partners LLC的首席市场策略师Robert Pavlik表示。

“我认为，市场在乌克兰消息公布后出现较大幅度的回落，但在最后一个小时左右反弹，这反映出我们未得到证实俄罗斯车队遭袭的进一步线索。”

CBOE波动性指数 盘中急升多达20.3%，至14.94的日高。不过，之后回落，收盘上扬5.9%，报13.15。投资者纷纷买入避险的公债，美国10年期公债收益率一度跌至去年6月来最低2.30%。

道琼工业指数 收跌50.67点，或0.30%，至16,662.91点。标准普尔500指数 仅下滑0.12点，或0.01%，至1,955.06点，从盘中低位1,941.50点反弹；Nasdaq指数 收升11.93点，或0.27%，至4,464.93点。

道指盘中一度跌至去年底水平以下，至日内低位16,575.42点。标普500指数的日低为1,941.50点，Nasdaq指数日低为4,427.13点。

本周，道指升0.7%，标普500指数涨1.2%，Nasdaq指数攀升2.2%。

生物科技企业Gilead Sciences Inc 劲升3.3%，报99.49美元，以指数点数计，对Nasdaq指数的贡献最大。Gilead Sciences周五称，一仲裁委员会作出了对该公司有利的裁决，并驳回了罗氏(Roche Holding AG) 提起的Gilead侵犯专利的投诉。

芯片制造商应用材料(Applied Materials) 劲升6.3%，报22.48美元，也给Nasdaq指数带来了很大的提振。昨日，应用材料公布的季度业绩优于预期。

Monster Beverage Corp 暴涨30.5%，报93.49美元，上日可口可乐称将支付21.5亿美元购买MONSTER 16.7%的股权。Monster股价攀升扶助Nasdaq 100指数 和标普500指数上涨。可口可乐 上涨1.7%，收报40.88美元。

最新的经济数据方面，美国联邦储备理事会公布7月工业生产增长0.4%，高于市场预估的增长0.3%；7月制造业产出增长1.0%，远高于市场预估的增长0.4%。不过，纽约联邦储备银行公布8月制造业指数从7月的25.60降至14.69，汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值降至去年11月75.1以来最低。