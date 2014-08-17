重温稿-美国股市：收盘涨跌互现，从乌克兰消息引发的跌势中反弹

美国各类经济指标总览--2017/4/20
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为24.4万人(预估为24.2万人)。 世界大型企业研究会周四公布的数据显示，美国3月领先指标上升0.4%，至126.7，预估为上升0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
* 美国三大指数本周收涨
* VIX波动性指数跳升，因忧虑俄乌紧张局势
* Monster Beverage大涨30%，因与可口可乐签署长期战略合作协议
* 道指下跌0.3%，标普500指数小挫0.01%，Nasdaq指数上涨0.3%
路透纽约8月15日 - 美国股市周五涨跌互现，缩减稍早因乌克兰炮击俄罗斯装甲车队的消息引发的跌幅。
科技股占很大权重的Nasdaq指数在Gilead 和微软 等股的涨势带动下收涨。
三大股指今日高开，因市场寄望俄乌紧张关系将有所缓和，但稍后乌克兰表示，该国军队炮击了俄罗斯装甲车队，而俄国防部予以否认。消息公布后，股指承压。
“我们看到的只是市场对乌克兰相关消息作出的跳膝反应，”Banyan Partners LLC的首席市场策略师Robert Pavlik表示。
“我认为，市场在乌克兰消息公布后出现较大幅度的回落，但在最后一个小时左右反弹，这反映出我们未得到证实俄罗斯车队遭袭的进一步线索。”
CBOE波动性指数 盘中急升多达20.3%，至14.94的日高。不过，之后回落，收盘上扬5.9%，报13.15。投资者纷纷买入避险的公债，美国10年期公债收益率一度跌至去年6月来最低2.30%。
道琼工业指数 收跌50.67点，或0.30%，至16,662.91点。标准普尔500指数 仅下滑0.12点，或0.01%，至1,955.06点，从盘中低位1,941.50点反弹；Nasdaq指数 收升11.93点，或0.27%，至4,464.93点。
道指盘中一度跌至去年底水平以下，至日内低位16,575.42点。标普500指数的日低为1,941.50点，Nasdaq指数日低为4,427.13点。
本周，道指升0.7%，标普500指数涨1.2%，Nasdaq指数攀升2.2%。
生物科技企业Gilead Sciences Inc 劲升3.3%，报99.49美元，以指数点数计，对Nasdaq指数的贡献最大。Gilead Sciences周五称，一仲裁委员会作出了对该公司有利的裁决，并驳回了罗氏(Roche Holding AG) 提起的Gilead侵犯专利的投诉。
芯片制造商应用材料(Applied Materials) 劲升6.3%，报22.48美元，也给Nasdaq指数带来了很大的提振。昨日，应用材料公布的季度业绩优于预期。
Monster Beverage Corp 暴涨30.5%，报93.49美元，上日可口可乐称将支付21.5亿美元购买MONSTER 16.7%的股权。Monster股价攀升扶助Nasdaq 100指数 和标普500指数上涨。可口可乐 上涨1.7%，收报40.88美元。
最新的经济数据方面，美国联邦储备理事会公布7月工业生产增长0.4%，高于市场预估的增长0.3%；7月制造业产出增长1.0%，远高于市场预估的增长0.4%。不过，纽约联邦储备银行公布8月制造业指数从7月的25.60降至14.69，汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值降至去年11月75.1以来最低。
根据BATS提供的交易所数据，美国各证交所成交总量约为59亿股，高于51亿股的五日均值。
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为24.4万人(预估为24.2万人)。 世界大型企业研究会周四公布的数据显示，美国3月领先指标上升0.4%，至126.7，预估为上升0.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
路透4月20日 - 美国钢铁股周四上扬，之前路透报道称，两位官员透 露，特朗普周四将下令要求加紧调查进口外国生产钢铁是否损害美国国家 安全。 AK STEEL HOLDING 周四盘初攀升5.2%，报6.6美元。 NUCOR 急升4.6%，报60.27美元； UNITED STATES STEEL 上扬4.9%，报29.8美元。 STEEL DYNAMICS 劲扬5.6%，报34.54美元。 CLIFFS NATURAL RESOURCES 上涨3.6%，报6.9美元。 (编译 母红; 审校 李军)
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。