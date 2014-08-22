美国股市：标普500指数和道指收低，因乌克兰紧张局势升级

* 美联储主席叶伦称美联储应谨慎决定升息

* 俄罗斯救援车队进入乌克兰后，NATO予以谴责

* 零售股上扬，受Ross Stores业绩提振

* 道指和标普500指数跌0.2%，Nasdaq指数升0.1%

路透纽约8月22日 - 美国股市周五大多收低，因乌克兰－俄罗斯局势再度趋紧，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话未能给投资人提供有关升息的更多线索。

在俄罗斯派遣的救援车队越过边境，进入政府军和亲俄叛军交火的乌克兰东部后，乌克兰宣布俄罗斯已“直接入侵”该国领土。之后标普500指数从周四所创的纪录收盘高位回落。

投资人原本指望叶伦的讲话能带动标普500指数攻克2,000点关口。

北大西洋公约组织(NATO)秘书拉斯穆森谴责俄罗斯的行动是“惊人的升级”，他呼吁俄罗斯“不要再让乌克兰的局势更加不稳”。

“投资人认为可能俄罗斯派遣的车队不属被红十字会认可的行动，是俄罗斯单边采取的行动，这再度令投资人的不安情绪有所加重，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

市场也受到来自杰克森霍尔央行年会上叶伦和欧洲央行总裁德拉吉的讲话打压。

叶伦没有提供美联储升息的时间表，称美国就业市场仍有闲置，“没有适合当前美国就业市场状况的简单政策良方”。

叶伦的讲话“要比市场预期的更为强硬”，因叶伦维持了美联储较预期提前升息的可能性，Voya Investment Management高级市场策略师Karyn Cavanaugh表示。

道琼工业指数 下滑38.27点，或0.22%，至17,001.22点。标准普尔500指数 收低3.96点，或0.2%，至1,988.40点，Nasdaq指数 收高6.45点，或0.14%，至4,538.55点。

尽管今日下滑，所有三大股指本周均收高。本周道指升2%，标普500指数升1.7%，Nasdaq指数升1.6%。道指和标普500指数本周升幅为4单月来最大，三大指数都是连升第三周。

零售股上涨，服装和家用品零售商Ross Stores 公布第二季业绩后领涨，收高7.4%，报74.37美元，标普零售股指数 升0.6%，并录得2月底来最佳周度表现。