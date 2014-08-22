美国股市：标普500指数和道指收低，因乌克兰紧张局势升级

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美联储主席叶伦称美联储应谨慎决定升息
* 俄罗斯救援车队进入乌克兰后，NATO予以谴责
* 零售股上扬，受Ross Stores业绩提振
* 道指和标普500指数跌0.2%，Nasdaq指数升0.1%
路透纽约8月22日 - 美国股市周五大多收低，因乌克兰－俄罗斯局势再度趋紧，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话未能给投资人提供有关升息的更多线索。
在俄罗斯派遣的救援车队越过边境，进入政府军和亲俄叛军交火的乌克兰东部后，乌克兰宣布俄罗斯已“直接入侵”该国领土。之后标普500指数从周四所创的纪录收盘高位回落。
投资人原本指望叶伦的讲话能带动标普500指数攻克2,000点关口。
北大西洋公约组织(NATO)秘书拉斯穆森谴责俄罗斯的行动是“惊人的升级”，他呼吁俄罗斯“不要再让乌克兰的局势更加不稳”。
“投资人认为可能俄罗斯派遣的车队不属被红十字会认可的行动，是俄罗斯单边采取的行动，这再度令投资人的不安情绪有所加重，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。
市场也受到来自杰克森霍尔央行年会上叶伦和欧洲央行总裁德拉吉的讲话打压。
叶伦没有提供美联储升息的时间表，称美国就业市场仍有闲置，“没有适合当前美国就业市场状况的简单政策良方”。
叶伦的讲话“要比市场预期的更为强硬”，因叶伦维持了美联储较预期提前升息的可能性，Voya Investment Management高级市场策略师Karyn Cavanaugh表示。
道琼工业指数 下滑38.27点，或0.22%，至17,001.22点。标准普尔500指数 收低3.96点，或0.2%，至1,988.40点，Nasdaq指数 收高6.45点，或0.14%，至4,538.55点。
尽管今日下滑，所有三大股指本周均收高。本周道指升2%，标普500指数升1.7%，Nasdaq指数升1.6%。道指和标普500指数本周升幅为4单月来最大，三大指数都是连升第三周。
零售股上涨，服装和家用品零售商Ross Stores 公布第二季业绩后领涨，收高7.4%，报74.37美元，标普零售股指数 升0.6%，并录得2月底来最佳周度表现。
根据BATS提供的交易所数据，美国各证交所总成交量约为41亿股，低于51亿股的五日均值。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申