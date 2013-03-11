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市场报道 | 2013年 3月 11日 星期一 21:59 BJT

美国股市：开盘下滑，因意大利评级下调且中国数据令人失望

路透纽约3月11日 - 美国股市开盘小幅下跌，因意大利债信评级调降，且中国数据令人失望，打击投资者热情。

开盘不久，道琼工业指数 下跌12.94点，或0.09%，报14,384.13。标准普尔500指数 跌2.25点，或0.15%，至1,548.93点。Nasdaq综合股价指数 下滑6.50点，或0.20%，报3,237.87点。(完)

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