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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 21:44 BJT

美国股市：开盘上扬，希腊和塞浦路斯的银行业交易缓解担忧

路透纽约3月22日 - 美国股市周五开盘上扬，因希腊和塞浦路斯之间的银行业交易缓解对塞浦路斯的一些担忧。塞浦路斯努力避免金融崩溃，以及退出欧元区。

道琼工业指数 上涨43.62点，或0.30%，报14,465.11点。标准普尔500指数 上扬5.38或0.35%，报1,551.18点。Nasdaq综合股价指数 升12.97点或0.40%，报3,235.57点。(完)

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