美国股市：开盘上扬，希腊和塞浦路斯的银行业交易缓解担忧

《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透纽约3月22日 - 美国股市周五开盘上扬，因希腊和塞浦路斯之间的银行业交易缓解对塞浦路斯的一些担忧。塞浦路斯努力避免金融崩溃，以及退出欧元区。
道琼工业指数 上涨43.62点，或0.30%，报14,465.11点。标准普尔500指数 上扬5.38或0.35%，报1,551.18点。Nasdaq综合股价指数 升12.97点或0.40%，报3,235.57点。(完)
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。