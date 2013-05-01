版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 1日 星期三 21:46 BJT

美国股市：受默克业绩影响开盘略跌，关注美联储会议结果

路透纽约5月1日 - 美国股市周三小幅低开，制药大厂默克的疲软业绩给大盘构成压力。投资者目前等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)结束政策会议，给出对美国经济状况的看法。

道琼工业指数 开盘下跌41.40点或0.28%至14,798.40点。标准普尔500指数 跌3.14点或0.20%，报1,594.43点。Nasdaq指数 跌2.55点或0.08%，报3,326.24点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐