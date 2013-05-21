美国股市: 道琼工业指数收高0.34%，Nasdaq指数收升0.16%

路透纽约5月21日 - 美国股市周二上涨，道指和标普500指数收在纪录新高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话缓和部分人士对美联储可能开始缩减刺激计划规模的忧虑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高52.30点，或0.34%，至15,387.58点；标准普尔500指数 收升2.87点，或0.17%，至1,669.16点。Nasdaq指数 收高5.69点，或0.16%，至3,502.12点。(完)