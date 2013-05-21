美国股市: 道琼工业指数收高0.34%，Nasdaq指数收升0.16%

标题新闻：意大利2月零售销售较前月下滑0.3%，由1月跳升表现回落
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路透纽约5月21日 - 美国股市周二上涨，道指和标普500指数收在纪录新高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话缓和部分人士对美联储可能开始缩减刺激计划规模的忧虑。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高52.30点，或0.34%，至15,387.58点；标准普尔500指数 收升2.87点，或0.17%，至1,669.16点。Nasdaq指数 收高5.69点，或0.16%，至3,502.12点。(完)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8