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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 21:40 BJT

美国股市：开盘上涨，上周按周下跌

路透纽约6月17日 - 美国股市周一开盘上涨，主要股指上周五在四周中录得第三周跌幅。交易商关注有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)将增强支持经济复苏承诺的预期。

道琼工业指数 涨98.91点或0.66%，报15,169.09。标准普尔500指数 涨10.28点或0.63%，报1,637.01。Nasdaq综合指数 涨28.80点或0.84%，报3,452.36。(完)
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